الصين تؤكد تطعيم 76% من مواطنيها ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة فى الصين مى فينج، اليوم الأحد، أن بلاده قدمت التطعيمات لـ "حوالى 75.6% من مواطنيها بالكامل، باستخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حتى 23 أكتوبر الجارى".





وفى إفادة صحفية، قال فينج إن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين السكان البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة.

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تظهر البيانات الرسمية أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت، حيث بدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم 6 أشهر على الأقل بجرعة منشطة، على أن تكون الأولوية للعاملين فى الوظائف الضرورية، وكبار السن، ومن يعانون من ضعف المناعة.

وبحسب الوكالة، فقد تمكنت الصين من احتواء الفيروس بشكل كبير، إذ تعد الحالات المتفرقة التى يتم اكتشافها محليًا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة فى دول أخرى.