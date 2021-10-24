الصين تؤكد تطعيم 76% من مواطنيها ضد كورونا

وفى إفادة صحفية، قال فينج إن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين السكان البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة.
ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تظهر البيانات الرسمية أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت، حيث بدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم 6 أشهر على الأقل بجرعة منشطة، على أن تكون الأولوية للعاملين فى الوظائف الضرورية، وكبار السن، ومن يعانون من ضعف المناعة.
وبحسب الوكالة، فقد تمكنت الصين من احتواء الفيروس بشكل كبير، إذ تعد الحالات المتفرقة التى يتم اكتشافها محليًا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة فى دول أخرى.
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