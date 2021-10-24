مرتضى منصور يوضح كواليس حكم عودته للزمالك ومصير كارتيرون

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، قبول طعن مرتضى منصور الذي طالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس الزمالك، مع ما يترتبعلى ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته.

وعلّق "منصور" على الحكم الصادر في حديثه مع موقع "دوت الخليج" قائلًا: "الحكم نصر لي ولكل من وقف بجانبي وآمن بأن لي حق في العودة مرة آخرى لنادي الزمالك. لا تعليق على أحكام القضاء المصري الشامخ".

وتابع رئيس نادي الزمالك أنّ: "القضاء المصري سيظل دومًا شامخًا وعاليًا ودليلًا على عظمة وتاريخ مصر. خلال الأيام المقبلة ستعود كل الأمور كما كانت في نادي الزمالك سواءً على المستوى الفني والإداري والرياضي والاجتماعي".

شكر واجب

وقدّم "منصور" الشكر لكافة جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم طوال الشهور الماضية بعد قرار استبعاده من رئاسة النادي.

وأكد "منصور": "كل التفاصيل الخاصة بالقرار وما يليه سيتم عرضها في بيان هام كما أعلنت عبر صفحتي خلال الدقائق المقبلة. سأشرح فيه كل تفاصيل العودة وموعدها، ومفاجآت كثيرة خاصة كل الفرق الرياضية في النادي".

قرار الاستبعاد

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، بجانب وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الأبيض والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي.

وبعد قرار وزارة الشباب والرياضة أقام هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس الإدارة، مختصمًا في الطعن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمدير التنفيذي في الوزارة.

قرار العدل

وفي فيديو نشرته صفحة مرتضى منصور الخاصة على "فيسبوك" قال رئيس نادي الزمالك: "هذا هو العدل، وشكرًا لكافة الصفحات الزملكاوية والجماهير وأسرتي الذين وقفوا معي. هذا النصر يؤكد أننا لسنا مخطئين أو سارقين للحقوق".

كارتيرون مستمر

وتابع "منصور": تحدثت مع وزير الشباب والرياضة أنه في حال الفوز بالقضية ستكون العودة بعد مباراة النادي الأهلي في الأسبوع الثالث من الدوري، ومن يتحدث عن كارتيرون المدير الفني للفريق فأنا داعم له، أنا من قمت بشراءه وهو من قرر الهرب في المرة الأولى، من غير المنطقي أن أنهي خدماته مع الفريق وهو يسير بشكل متميز".