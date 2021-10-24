تشكيل مباراة برشلونة وريال مدريد في لقاء الكلاسيكو الأسباني بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم ElClásico

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد في الدوري الأسباني لكرة القدم، مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بعد رحيل نجم البارسا ليونيل ميسي، وراموس وكريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي، حيث يخوض اليوم فريقى ريال مدريد وبرشلونة لقاء الكلاسيكو الاسباني اليوم ضمن منافسات “الليجا” والتي تحوز على اهتمام الملايين من مشجعي الفريقين حول العالم وتتميز هذه المواجهة بروح تنافسية عالية ويسعى كلا الفريقين بإقتناص الثلاث نقاط الغالية في هذا اللقاء.

مباراة برشلونة وريال مدريد

ويحل موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم على ملعب” الكامب نو” معقل نادي برشلونة مباراة الكلاسيكو مساء اليوم حيث يسعى الفريق الكتالوني بالفوز على غريمه التقليدي ليقلص الفارق بينهم في جدول الدوري الذي يحتل فيه المركز السابع برصيد 15 نقطة بعد خوضه ثمانية مباريات خسر في واحدة وتعادل في 3 مباريات.

وفي الناحية الأخري خاض ريال مدريد ثمانية مباريات استطاع ان يفوز بخمسة منهم وتعادل في مباراتين وخسر في واحدة ليحتل المركز الثالث من جدول الدوري برصيد 17 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وسيقام لقاء ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت أخر مبارتين خاصهم الفريقين قبل الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة كانت في بطولة دوري أبطال أوروبا استطاع كل منهم الفوز ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

ويضم خط الدفاع كل من: مينجويزا – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – جوردي ألبا.

وخط الوسط – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – جافي.

ويقود الهجوم: أنسو فاتي – ممفيس ديباي- سيرجينو ديست.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميندي – ديفيد ألابا – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز

ويضم خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

وفي خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – كريم بنزيما.

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريدتشكيل ريال مدريد ضد برشلونة