أخبار اليمن : انتهاكات المرتزقة مستمرة.. 252 خرقاً لهدنة الحديدة

دوت الخليج -

انتهاكات المرتزقة مستمرة.. 252 خرقاً لهدنة الحديدة

أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 252 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب مرتزقة العدو السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية. انتهاكات المرتزقة مستمرة.. 252 خرقاً لهدنة الحديدةأعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 252 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب مرتزقة العدو السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح المصدر أن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والجاح والتحيتا. وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية وقرب الخمسين، و61 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 381 صاروخاً وقذيفة و161 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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