حرس الحدود الروسي يعتقل عمدة مدينة ليتوانية انتهك الحدود

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اللتوانية فيتوتا أوميزيت-كوليشين، أن حرس الحدود الروسي اعتقل برونيوس ماركوسكاس عمدة مدينة كلايبيدا و3 من رفاقه بتهمة انتهاك الحدود الروسية.

حرس الحدود الروسي يعتقل عمدة مدينة ليتوانية انتهك الحدودروسيا تحبط محاولة خرق أجوائها بطائرة بلا طيار قادمة من ليتوانيا

وقالت: "هناك 3 مواطنين ليتوانيين محتجزين لدى الجانب الروسي.. موظفو القنصلية لدى موسكو يواصلون اتصالاتهم".

وأضافت: "تم توقيف السياسي على متن قارب في بحيرة كورونيان مع اثنين من أصدقائه بتهمة انتهاك الحدود الروسية".

من جهتها، أكدت دائرة الحدود الليتوانية الخبر، وقالت: "حدث الأمر مصادفة".

وأضافت: "مثل هذه الحوادث تقع عدة مرات خلال العام"، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي عن الجانب الروسي.