نيجيريا.. مصرع 25 شخصا بانفجار مصفاة للنفط

أعلن في نيجيريا أن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا مصرعهم بانفجار في مصفاة نفط غير مرخصة فى ولاية ريفرز جنوب البلاد.
نيجيريا.. مصرع 25 شخصا بانفجار مصفاة للنفطنيجيريا.. 27 قتيلا ونحو 100 جريح بتفجير داخل مسجد شمال شرق البلاد
وذكر مصدر مطلع أن "الحادث وقع صباح الجمعة، ولم يكشف عنه إلا بعد يومين".
ولم تتمكن السلطات بعد من التعرف على الضحايا، اللذين يتضح أنه كان بينهم قاصرون.
ولم تفصح السلطات عن سبب الحادث.
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