موعد مباراة العراق والمالديف تحت 23 عام تصفيات الأمم الأسيوية للمنتخبات الأوليمبية والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب المحرق البحريني موعد مباراة العراق والمالديف تحت 23 عام، في بداية مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأسيوية للمنتخبات الأوليمبية المقرر أن تقام في دولة أوزبكستان، يسعى أسود الرافدين للفوز بالمباراة من أجل تصدر المجموعة مبكراً والصعود مباشراً إلي النهائيات، لتعويض الجماهير العراقية إخفاق المنتخب الأول في تصفيات مونديال العالم بقطر العام القادم، وفي المقابل يطمع منتخب المالديف إلي تحقيق الفوز، لكي يتصدر المجموعة ويصعد للنهائيات، وفيما يلي الموعد والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق والمالديف

تنطلق صفارة حكم اللقاء في تمام الساعة الواحدة والربع ظهراً بتوقيت جرينتش، الثالثة والربع عصراً بتوقيت مدينة القاهرة، الرابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة والعراق والبحرين، الخامسة والربع بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة المنتخب الأوليمبي العراقي وجزر المالديف

تنقل المباراة على الهواء مباشراً عبر قناة البحرين الرياضية، كما تنقل عبر قناة الاتحاد الأسيوي على يوتيوب ولم تعلن قناة الرابعة حتى الآن عن نقل المباراة وسنوافيكم في حال أن أعلنت نقل اللقاء.

مجموعة العراق في التصفيات الأسيوية

تم تقسيم المنتخبات إلي 11 مجموعة كل مجموعة تضم 3 منتخبات يصعد أول كل مجموعة مباشراً إلي النهائيات، ويتم اختيار أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إضافة إلي أوباكستان البلد المضيف ليكون هناك 16 منتخب، ومجموعة العراق تضم ” العراق، جزر المالديف، أفغانستان “.

موعد مباراة العراق والمالديف اليوم

يفتقد المنتخب الأوليمبي العراقي نجمه اللاعب > المحترف في صفوف فريق مانشستر يونايتد، بعد أن رفض الفريق الانجليزي السماح للاعب بالانضمام إلي أسود الرافدين نتيجة أن البطولة ليست في أيام الفيفا الرسمية، والأمر نفسة ينطبق على لاعب كريستال بالاس الانجليزي “كاردوا كاميران”، وحارس المرمى “نديم نادر” حارس فريق فالكينبري السويدي بداعي الإصابة، وهؤلاء اللاعبين من القوام الرئيسي للمنتخب ألأوليمبي العراقي، ولكن سوف يسعى المدير الفني لتجهيز البدلاء للقاء الهام.

المباراة العراق الأوليمبي * المالديف الأوليمبي البطولة تصفيات الأمم الأسيوية تحت 23 عام الموعد والتوقيت الثلاثاء 2021/10/25 الساعة 16.15 بتوقيت مكة المكرمة ودولة العراق الملعب ملعب نادي المحرق البحريني القنوات الناقلة قناة البحرين الرياضية

بطاقة المباراة