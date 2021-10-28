السودان: إعفاء مديرى الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الرسمية

جدة - نرمين السيد - كما تقرر إعفاء محمد عبد الحميد عبد الرحمن من منصب المدير العام لوكالة السودان للأنباء "سونا" وتعيين فكرية أبا يزيد محمد، بدلا منه. فى غضون ذلك نفت وزارة الثقافة والإعلام السودانية صلتها بالتصريحات المنسوبة إليها فى الفترة السابقة، وأكد الأمين العام للوزارة جراهام عبد الفاضل أهمية الرسالة الإعلامية فى تلك المرحلة، داعيا إلى توخى الحذر فى نقل الأخبار.

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