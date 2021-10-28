الأمم المتحدة تعرب عن قلقها تجاه الأعمال العدائية فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - أعربت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء التقارير حول الغارات الجوية فى عاصمة منطقة تيجراى بشمال إثيوبيا والتى أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.





وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، فى إحاطة صحفية على موقع المنظمة اليوم الخميس، "ندعو جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنسانى الدولى". وأضاف أن الأمم المتحدة تتابع بقلق شديد للغاية استمرار تصعيد الأعمال العدائية والعنف فى الجزء الشمالى من البلاد، بما فى ذلك الغارات الجوية فى تيجراى اليوم. وأشار إلى أنه "فى وقت سابق اليوم، ورد أن غارتين جويتين نُفذتا على منطقة سكنية فى عاصمة تيجراى (ميكيلى ) ، ووفقًا للتقارير الأولية، لقى ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 22 آخرون ".

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