البرهان: حمدوك أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء المرتقب رغم تحفظه

ونقل تلفزيون السودان مساء اليوم الخميس، عن البرهان قوله خلال لقاء مع تجمع حراك ثوار ديسمبر المستقلين وتحالف الكتل الثورية انه قبل إجراءات التصحيح جلسنا مع حمدوك أكثر من مرة وتحدثت معه بصراحة وقلت له لنخرج سويا ونصحح هذا الوضع، وكان متفقا معنا فى أن هذه الحالة لا تقود للأمام، ولكن حدثت تدخلات من بعض الأطراف عطلت هذا الأمر، ولما رأينا أن الوضع لا يحتمل ـ سرنا وحدنا.
وأضاف البرهان: قناعتنا أنه لن يحكم هذا الشعب شخص أو حزب يملى عليه أيدلوجية معينة.
وقال: صبرنا أكثر من عامين وكنا نراقب عن كثب التدهور فى كل مناحى الحياة التى تسببت فيه فئة قليلة تشبثت بالحكم وابتعدت عن تطبيق الوثيقة الدستورية الأمر الذى دفع بالقوات المسلحة لتصحيح المسار.
وجدد البرهان التأكيد على قيام المجلس التشريعى والمحكمة الدستورية وهياكل الولايات وحكومة كفاءات حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
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