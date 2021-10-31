رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 finalresults موقع منظومة الامتحانات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 ، ننشر لكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 ليبيا برقم الجلوس عبر موقع منظومة الامتحانات 161.47.21.187/finalresults التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية، حيث من المنتظر ان يتم إقامة مؤتمر الصحفي بديوان الوزارة وبحضور اعلامي مكثف سيتم اعلان نتائج الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020-2021 اليوم الأحد الموافق لـ 31 أكتوبر الجاري على الساعة 15:00 تماما بالتوقيت المحلي لدولة ليبيا، كما أكدت مصادر من داخل الوزارة على ان النتائج الأولية للطلاب شهادة إتمام مرحة التعليم الأساسي 2021 عرف تحسن كبير مقارنة بالسنة الماضية، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيقة على رابط طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في ليبيا.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021

يعيش حاليا الطلاب واوليائهم في ليبيا حالة من القلق والتوتر الشديد. بعد اقتراب المواعد الرسمي لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021. حيث من المقرر ان يتم اتاحة وزارة التربية والتعليم الليبية نتائج طلاب الشهادة الاعدادية عبر رابط موقع منظومة الامتحانات finalresults للولايات الغربية. اما بخصوص الولايات الشرقية عبر موقع الوزارة results.moel.ly. ومن خلال الاسطر التالية سنتعرف على كيفية الحصول على نتيجة طلاب التعليم الأساسي في ليبيا برقم الجلوس ورقم القيد من خلال منظومة الامتحانات imtihanat.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 ليبيا

بعد ان أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد إقامة مراسيم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بمدينة طرابلس. وبالضبط بمنطقة الهاني. حاليا ازداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي على خطوات الحصول على نتائج مرحلة التعليم الأساسي 2021. وهو ما نتعرف عليه من خلال الخطوات التالية:

موقع نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 ليبيا

في اطار استحداث وعصرة المنظومة التعليمية. اتاحت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية موقع منظومة الامتحانات finalresults. الذي يمكن من خلالها الحصول على نتائج طلاب وطالبات ليبيا في مختلف المراحل التعليمية بكل سهولة وبشكل الكتروني دون عناء التنقل خارج المنازل. حفاظا على صحية وسلامة الطلاب بعد انتشار فيروس كورونا في مختلف المناطق الليبية.

وزارة التربية والتعليم الليبية

اكدت وزارة التربية الليبية على تنظيم وتوفير جميع الإمكانيات وتجهيز كافة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الصحفي الذي سينعد يوم 31-10-2021 على الساعة الثالثة ظهرا والذي سيتم فيه صور نتائج طلاب الشهادة الإعدادية كما سيعرف المؤتمر حضور شخصيات ليبية بارزة يتقدمهم وزير التربية والتعليم الليبي الدكتور موسى محمد المقريف وكافة الكوادر التعليمية والطواقم الإدارية للوزارة.

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في كافة المدن الليبية بالشرق والغرب. حيث يمكن لجميع طلاب وطالبات التعليم الأساسي معرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2021 طرابلس. بنغازي، الزاوية، سرت، طبرق، القبة، العقيلة، الجفرة، جالو‎‎، مصراتة، سبها/ رأس حسن، صرمان، تاجوراء، البيضاء، الخمس، زليتن، صبراتة، ترهونة، الكفرة، الجميل‎‎، شحات‎‎، أوباري،‎‎ راس لانوف،‎‎ وباقي المدن الليبية من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021.