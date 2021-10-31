“مباراة التأهل” هنا موعد مباراة سوريا وقطر تحت 23 سنة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأسيوية 2022

يستعد ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، لإستقبال موعد مباراة سوريا وقطر للمنتخبات الأوليمبية تحت 23 عام، والمقرر أقامتها في جمهورية أوزبكستان في العام المقبل المباراة لحساب الجولة الثالثة، وتجمع أول المجموعة المنتخب القطري الذي حقق العلامة الكاملة من المباراتين التي لعبهم ضد نسور قاسيون المنتخب الأـوليمبي السوري، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، والمباراة اليوم ستحدد بشكل كبير من هو بطل هذه المجموعة التي سيتأهل مباشراً إلي البطولة الأسيوية، لذا فأن الاهتمام باللقاء كبير من قبل جمهور البلدين الذين يتمنون رؤية منتخبهم في البطولة الأسيوية للمنتخبات الأوليمبية، وفيما يلي موعد المباراة وتفاصيل اللقاء المرتقب بين المنتخبين العربيين.

الثالثة عصراً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

الرابعة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، سوريا.

موعد مباراة سوريا وقطر اليومالقناة الناقلة مباراة قطر وسوريا تحت 23 عام

تنقل المباراة حصرياً عبر قناة الدوري والكأس القطرية، الناقل الحصري لجميع مباريات المنتخب القطري في التصفيات الأسيوية تحت 23 عام، كما يمكن أن تنقل المباراة عبر القناة الرابعة العراقية الجديدة، ولكن لم يتم تأكيد نقل المباراة على القناة العراقية حتى اللحظة.

المنتخب الترتيب قطر المركز الأول برصيد 6 نقاط من فوزين سوريا المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل اليمن المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من تعادل سيريلانكا في المركز الرابع والأخير بدون نقاط نظام الصعود إلي النهائيات المقررة في أوباكستان نظام الصعود إلي النهائيات المقررة في أوباكستان تتكون البطولة من 16 منتخب سوف يتأهل إلي النهائيات أوائل المجموعات مباشراً، ويتم تصعيد أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثاني من المجموعات، إضافة إلي منتخب أوزبكستان البلد المضيف ليكتمل عقد المنتخبات أل 16 المتأهلة للعب في النهائيات. بطاقة مباراة سوريا وقطر للمنتخبات الأوليمبية اليوم المباراة منتخب قطر* منتخب سوريا البطولة الجولة الثالثة من تصفيات أسيا المؤهلة لبطولة الأمم الأسيوية تحت 23 عام الموعد والتوقيت الأحد الموافق 2021/10/31 الساعة 17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 بتوقيت السعودية، سوريا، قطر الملعب ملعب خليفة الدولي القنوات الناقلة قناة الدوري والكأس القطرية بطاقة مباراة سوريا وقطر للمنتخبات الأوليمبية اليوم

ترتيب فرق المجموعة قبل مباراة اليوم