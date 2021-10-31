“HER” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 المركز الوطني للامتحانات وزارة التربية والتعليم ليبيا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 الدور الأول، أصبحت من أشهر كلمات البحث عبر محرك البحث الرئيسي جوجل من قبل أكثر من 145000 طالب وطالبة في جميع المدن الليبية، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن رفع النتائج عصر الأحد 31 أكتوبر الجاري، عبر رابط منظومة الامتحانات الليبية التابع للوزارة، وسوف تعقد الوزارة في مقرها بالهاني وسط حضور رمزي من السادة الصفحين، بسبب إجراءات مكافحة إنتشار فيروس كورونا، وبعد أن ينهي السيد الوزير المؤتمر الصحفي الخاص بالنتيجة سوف يتم رفعها عبر المواقع الرسمية لإعلان النتائج، حتى يتمكن الطلاب من الدخول برقم القيد والاستعلام الإلكتروني عن نتائجهم.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي على فيس بوك، أن النتيجة سوف ترفع عبر موقع الوزارة في تمام الساعة الثالثة عصر غداً الأحد الموافق 2021/10/31، كي يستطيع جميع الطلاب الدخول على الموقع والاستعلام عن النتيجة، بعد أن جهزت الوزارة الموقع وأصبح جاهز لإستقبال الأعداد المكثفة المتوقع دخولها عليه للإستعلام.

رابط وزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly.

موقع المركز الوطني للامتحانات الليبي 161.47.21.187/finalresults.

تسجيل الاسم ورقم الجلوس ورقم القيد.

الضغط على عرض الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021موقع المركز الوطني للإمتانات الليبية

أنشأت وزارة التربية والتعليم في ليبيا المركز الوطني للإمتانات، حتى يكون هو الرابط الذي يتم رفع نتائج جميع المراحل التعليمية من خلاله، وقامت الوزارة بعمل التحديثات المطلوبة عليه وأصبح من أهم المواقع الإلكترونية التي تخدم المنظومة التعليمية في البلاد، في ظل تحول أغلب دول العالم للتعلم عن بعد وتقديم الخدمات إلكترونياً لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

رابط موقع منظومة الامتحانات الليبية

موقع منظومة الامتحانات الليبية هو موقع إلكتروني تابع لوزارة التربية والتعليم الليبية، يتم رفع نتائج جميع مراحل التعليم الأساسية من خلاله، ويقدم الموقع النتائج إلكترونياً بمجرد إدخال البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب، في ظل تفشي الوباء أصبح الخدمات تقدم إلكترونياً منعاً للتكدسات الكبيرة.

وزارة التربية والتعليم الليبية

تسعى الحكومة الليبية إلي النهوض بالتعليم فهو السبيل الوحيد بالنهوض بالبلاد، وتعمل الوزارة بكل طاقاتها في هذا الاتجاه ونجحت وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية، في السير بالتعليم ولإقامة الامتحانات واليوم يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، التي تعتبر من أهم الشهادات في حياة الطلاب العلمية والتي يتم على أثارها الدخول والانتقال إلي المرحلة الثانوية، وهي المرحلة الحاسمة والمؤهلة لدخول الجامعة.

نتيجة أمتحانات الشهادة الإعدادية 2021

كانت وزارة التربية والتعليم قد عقدت الامتحانات بداية من يوم 2021/09/21 الماضي وانتهت يوم 2021/10/06 الجاري وسط إجراءات مشددة حفاظاً على الطلاب المشاركين في الامتحانات وأشرف على العملية الامتحانية قرابة 20 ألف معلم حيث تمت الامتحانات في 10302 قاعة مجهزة من قبل الوزارة.