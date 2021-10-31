رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2021 حكومة الوفاق

تهتم وزارة التربية والتعليم في ليبيا بالإسراع في إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 حكومه الوفاق التعليم الاساسي 2021 والتي المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال ساعات قليلة وسيتم ذلك من خلال مؤتمر صحفي ستقوم وزارة التعليم بنقلها علي الهواء مباشرة لاعلان نتائج الاعداديه، ويمكن للطلاب استعلام النتائج عبر موقع منظومة الامتحانات، حيث كانت عمليات التصحيح والمراجعة قد انتهت في الكنترولات الخاصة لوزاره التعليم لجميع المدن الليبية، والتي تمت تحت إجراءات احترازية شديدة وسائل وقائية لمنع انتشار الفيروسات، حيث سيتم اعلان كيف الشهاده الاعداديه الكترونيا عبر الموقع التابع لوزاره التعليم ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة اعدادية ليبيا برقم الجلوس.

نتيجه الشهاده الاعداديه ليبيا 2021

ينتظر طلاب شهادة التعليم اعدادية خلال الساعات القليلة الإعلان الرسمي عن نتائج الشهاده الاعداديه حيث صرح مدير المركز الوطني التابع للامتحانات الأستاذ أحمد مسعود أن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا سيتم الاعلان عنها اليوم 31 اكتوبر وسوف يكون ذلك في الساعة الثالثة بتوقيت طرابلس، ويمكن لجميع الطلاب ان يقوموا بالاستعلام عن النتائج الكترونيا على مستوى كافة المحافظات والمدن المختلفة البيضاء والزاوية ومصراته وبنغازي والحمص وغريان الجوف ومدن ترهونه وسيرت وبني وليد والمرجع ورقص حسن و بقيه المدن وسيكون اعلان نتائج الاعدادية الكترونيا عبر موقع منظومة الامتحانات.

موقع منظومة نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا

يرغب جميع الطلاب والطالبات الذين دخلوا امتحانات الشهادة الاعدادية ليبيا، في الحصول علي رابط موقع منظومة نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2021، والذي أكدت وزارة التربية والتعليم الليبية أنه سيتم عن طريقه اعلان نتائج الشهادة الاعدادية حكومة الوفاق، وسوف نوضح لكم بالخطوات طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الكترونيا برقم الجلوس والذي يتم بالخطوات التالية :

يقوم الطالب بدخول موقع وزارة التربية والتعليم الليبية .

ثم يقوم الطالب بالضغط علي نتائج الشهادة الإعدادية 2021.

سيكون مطلوب منه كتابة البيانات المطلوبة وهي المدينة التابع لها واسم المدرسة.

ثم إدخال الطالب أو الطالبة رقم الجلوس الخاص به.

تسجيل رقم القيد .

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة عرض النتيجة .

وسوف يكون رابط نتائج الاعدادية قد تم تفعيله بعد أن يقوم وزير التعليم باعتماد النتائج رسمياً.