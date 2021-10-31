رابط موقع منظومة نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2020 moe.gov.ly برقم الجلوس

رابط موقع منظومة نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 والتي تزداد عمليات البحث عنه خلال هذه الساعات من طلاب الشهاده الاعداديه في جميع المدن الليبية، فقد أكدت مصادر من من داخل وزارة التعليم الليبية انه سيتم اعلان نتائج الشهاده الاعداديه خلال الساعات القادمة اليوم الأحد الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر وذلك خلال مؤتمر صحفي سوف يعقده وزير التربية والتعليم لإعلان أوائل طلاب الشهادة الإعدادية، كما سيتم إعلان كافة تفاصيل ونسب النجاح بالنسبة للطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية، وسوف يتمكن الطلاب من استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا عبر موقع منظومة الامتحانات التابع لوزاره التربيه والتعليم، من ناحية فقد أكدت مصادر رسمية في وزاره التربيه والتعليم الليبيه، أنه من المقرر أن يتم اعلان نتائج الشهادة الاعدادية في مراسم رسمية خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج مرحلة التعليم الأساسي 2021 على مستوى كافة المحافظات وسيتم اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية بعد ظهر اليوم الأحد تتم مراسم إعلان النتائج وزاره التربيه والتعليم طرابلس في منطقة الهاني.

نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا

كانت وزارة التربية والتعليم في ليبيا قد عقدت امتحانات الشهاده الاعداديه للطلاب والطالبات في جميع المدن الليبية المختلفة في الفترة من اخر شهر أغسطس حتى 2 سبتمبر، وبعد والتي تمت تحت إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وبعد انتهاء الامتحانات تمت عمليات تصحيح في الكنترولات الخاصة بالمدن الليبية المختلفة تحت رعاية حكومة الوفاق الوطني، وقد انتهت عمليات التصحيح ايضا مراجعة كافة اوراق الامتحانات، وسوف يتم عرض مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الشهادة الاعدادية على مستوى كافة المحافظات الليبية وسوف يتم إعلان اوائل الطلاب وسيكون متاح لجميع الطلاب والطالبات في الاعداديه ان يقوم بالاستعلام عن أسماء الناجحين الكترونيا، وقد كانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت ان المؤشرات الاولية لنتائج الاعدادية، أعلنت أن نسبة النجاح عاليه مقارنه بالسنوات الماضية .

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا

سيتم خلال الساعات القادمة عقد المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم الليبية وذلك اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021، حيث سيتم بث المؤتمر مباشرة عبر قناة ليبيا التعليمية، كما سيتم إعلان تفاصيل نتيجه الشهاده الاعداديه في ليبيا واعلان اسماء اوائل الطلاب ويمكن لجميع الطلاب ان يقوموا الاستعلام الكترونيا من خلال موقع منظومة الامتحانات الموقع الرسمي لوزاره التربيه والتعليم في ليبيا من خلال القيام بالخطوات التالية: