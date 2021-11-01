رابط دخول منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت لدخول الامتحانات “الابتدائي والمتوسط والثانوي” schools.madrasati.sa

رابط دخول منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت، قد تصدرت منصة مدرستي التعليمية محركات البحث جوجل في المملكة العربية السعودية ، حيث يتمكن الطلاب والطالبات من خلال تلك المنصة حل واجباتهم التعليمية للعام الدراسي الحالي 1443، بالإضافة إلى كون الطلاب قادرين على تسجيل الحضور من خلال تلك المنصة ومتابعة كافة الدروس الخاصة بهم بشكل إلكتروني سهل وبسيط، وقد قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإنشاء منصة مدرستي لتفادى انتشار وباء فيروس كورونا المُستجد بين الطلاب، وقد حرصت الوزارة على توفير عدة خدمات تعليمية على المنصة الإلكترونية.

رابط دخول منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت

يعد الوصول إلى منصة مدرستي أمر سهل ومتاح لكافة الطلاب ، وسنقوم بتوضيح تلك الخطوات في النقاط التالية :

يجب توفير خدمة الإنترنت للوصول إلى منصة مدرستي الإلكترونية.

يجب على الطلاب الولوج إلى حساباتهم على مايكروسوفت.

يكتب الطلاب مجموعة من البيانات الخاصة بهم مثل الاسم بالإضافة إلى كلمة السر للدخول إلى المنصة.

يقوم الطالب بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

كيفية حل الطلاب الواجبات المدرسية من خلال منصة مدرستي

كما قد ذكرنا من قبل أن الجهات المختصة في الحكومة السعودية قد أتاحت الكثير من الخدمات الإلكترونية على منصة مدرستي لكي تساعد الطلاب والطالبات على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بكورونا ، ومن ضمن تلك الخدمات الإلكترونية هي حل الواجبات، وسنعرض الخطوات اللازمة في السطور التالية :