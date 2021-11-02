رابط نتيجة كلية الشرطة 2021-2022 academy.moi.gov.eg.. لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة ٢٠٢٢

نتيجة كلية الشرطة 2021-2022 ، يزداد البحث من وقت لآخر عن لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة ، حيث يرغب جميع الطلاب خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والمعاهد معرفة ما جنوه خلال الفترة الماضية بعدما تقدوا بالملفات الخاصة بالالتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الجديد، ونحن من خلال موقعنا ما زلنا نتابع معكم كل ما هو جديد فيما يخص رابط نتيجة كلية الشرطة 2021 ، وما تم التوصل إليه نقلاً عن ما تم نشره عبر موقع اليوم السابع وغيره من المواقع الرسمية في مصر.

نتيجة كلية الشرطة 2021-2022

رابط موقع نتيجة كلية الشرطة 2021-2022 ، من خلال هذا المقال سوف نُسلط الضوء على كافة التفاصيل التي تخص رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2022 ، وذلك بعد العمل على رصد وتقديم جميع ما يلزم لمعرفة تفاصيل التقديم للالتحاق بكلية الشرطة بداية من العام الدراسي الجديد، كما أوضحنا لكم خلال تقارير سابقة متى سيكون موعد إعلان نتيجة اختبارات كلية الشرطة ومواعيد استكمال الإجراءات المتبقية وبداية الحضور الفعلي.

وكان قد تقدم نحو 70 ألف طلب ممن حصول على شهادة الثانوية العامة وشهادة الثانوية الأزهرية وشهادات المعاهد التي أعلنت الأكاديمية عن قبول دفعات منها للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام الدراسي الجديد،وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة هذا العام من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة الثانوية الأزهرية لتكون النسبة 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلي للدرجات.

لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة ٢٠٢١-٢٠٢٢

ويزداد البحث في الوقت الحالي عن لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة ٢٠٢١-٢٠٢٢ بالرقم القومي والملف، وذلك من جانب جميع الطلاب المتقدمين بملفات الالتحاق بأكاديمية الشرطة، وجميع الطلاب الذين تخطوا الاختبارات الأولية بالفعل للالتحاق بكلية الشرطة بداية من العام الدراسي الجديد 2022، وكانت هناك بعض التوقعات أنه سيتم الإعلان عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة خلال النصف الأخير من شهر سبتمبر إلا أن موعد نتيجة كلية الشرطة 2021-2022 ، تأخر ولم يتم حتى الآن الإفصاح أو الكشف عن الموعد الرسمي لإعلان النتيجة.

وفي ذات الصدد فقد أشارت العديد من المصادر المُطلعة، أنه تم الانتهاء من جميع الاختبارات البدنية والصحية لجميع المتقدمين، وقد تم فرز أكثر من 65 ألف ملف خاص بالطلاب المتقدين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، كما تم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بكشف الهيئة الذي يكون في مقر كلية الشرطة، ليتبقى بعد ذلك خطوة أخيرة وهي اختيار الأنسب ليكون ضمن صفوف رجال الشرطة المصرية.

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من خلال الدخول عبر ( لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة ٢٠٢١-٢٠٢٢ ) ، يُمكنكم الإطلاع على النتائج ومعرفة أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2022 ، بالإضافة إلى معرفة مواعيد الاختبارات، وفي الصفحة الخاصة بموقع رابط نتيجة كلية الشرطة تجدون أدناه تنبيه هام من وزارة الداخلية، أنه تقرر غلق باب اختبار تظلمات الكشف الطبي لجميع الطلاب المتقدمين من حملة الثانوية العامة والأزهرية والوافدين وخريجي كلية الحقوق ذكور وإناث وطلاب القسم الخاص.

لينك نتيجة كلية الشرطة 2021-2022 ، وكان تاريخ إغلاق الطبي لجميع الطلاب بالأقسام الموضحة بعالية يوم الثلاثاء الموافق 02-11-2021، واستكملت الوزارة التنبيه أنه تقرر غلق باب اختبار الطبي النفسي لجميع المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة ثانوية عامة – ثانوية أزهرية – الوافدين -خريجي كلية الحقوق “ذكور وإناث” – طلبة القسم الخاص يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021.