رابط استمارة البيان السنوي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق تسجيل البيانات molsa.gov.iq

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عمر شويل - جدة رابط استمارة البيان السنوي في العراق، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، عن انطلاق استمارة تحديث البيانات لمستفيدي الحماية الاجتماعية خلال هذا الشهر، أي خلال أيام قليلة من الآن ستكون الاستمارة جاهزة لتسجيل البيانات، عليها للتسهيل على الجميع في الوصول للبيانات الصحيحة وعدم تضاربها مع بيانات الجهات ذات الصلة، وخلال السطور التالية نوضح لكم متابعينا الأعزاء الرابط الرسمي للتسجيل على الاستمارة وتفاصيل الخبر.

رابط استمارة البيان السنوي

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية “molsa.gov.iq“.

تسجيل بيانات المستفيد من برامج الحماية الاجتماعية.

استمارة الحماية الاجتماعية العراق

أكدت ذكري عبد الرحيم مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية.

عن إطلاق استمارة البيان السنوي خلال أيام لتحديث بيانات مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية.

حتي تتمكن الدائرة من حصر المستحقين وتأكيد بياناتهم وعدم التضارب بين البيانات الموجودة لديهم مع بيانات الجهات ذات الصلة.

كما تعمل هذه الاستمارة على التسهيل على الدائرة في التحول للنظام الإلكتروني.

الذي تم اعتماده للعمل بمختلف الجهات الحكومية بالدولة، هذا وتقوم الدائرة بعمل حملات توعيه بأهمية هذه الاستمارة، وطريقة ملئ البيانات فيها من خلال وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الصفحة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

موعد بدء التسجيل على استمارة البيان السنوي

سيبدأ التسجيل على استمارة تحديث بيانات مستفيدي الحماية الاجتماعية خلال هذا الشهر شهر تشرين الثاني 2021، وذلك حسب تأكيد مسئولي دائرة الحماية الاجتماعية حتي تتمكن الدائرة من توفير قاعدة بيانات للمستفيدين، وربطها بكافة الجهات الحكومية لسهولة الرجوع إليها في أي وقت، كما تهتم الدائرة والوزارة بتوفير هذه الاستمارة الإلكترونية لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين وعدم التزاحم والتكدس على مكاتب الدائرة، حرصاً على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

تم تأسيسها عام 1939 تحت اسم وزارة الشؤون الاجتماعية، وتهتم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوفير فرص العمل للعاطلين، كما تقدم رواتب الحماية الاجتماعية للمستحقين حسب الشروط التي حددتها الوزارة، وهي أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة العراقية التي تخدم قاعدة عريضة من المواطنين بمختلف المحافظات العراقية.