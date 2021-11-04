أعرف تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية على جميع الأقمار HD لمتابعة أخبار الدوري الأوروبي 2021

ينال تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2021، أهمية كبيرة لدي عشاق ومتابعي مباريات كرة القدم العالمية، وحاز على مكانة متميزة لدي متابعي الدوريات الأوروبية الممتازة، وعلى رأسها مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكون القناة تقدم ملخص لهذه المباريات ونتائجها، لمن ليس لديه اشتراك على القنوات المشفرة التي لها حق البث المباشر للبطولة، فهي الملجئ المجاني لمتابعة أخبار الرياضة العالمية لحظة بلحظة، وتنافس بقوة مع العديد من القنوات الرياضية الأخري، مثل السعودية الرياضية، أبوظبي الرياضية، من حيث تنوع محتواها وبرامجها الإخبارية التي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظراً لوجود عدد كبير من مراسليها منتشرين بجميع دول العالم.

النايل سات :- التردد 12604، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 2/3.

عرب سات :- التردد 11566، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 3/4.

سهيل سات :- التردد 11566، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 2/3.

يوتلسات :- التردد 12604، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية 2021قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة

هي احدي القنوات التابعة لمجموعة شبكة الجزيرة الرياضية، وتبث ترددها بصيغة HD لتصل لمتابعيها بصورة وصوت عالي الجودة، تم إطلاقها في الأول من نوفمبر 2011، لتغطية أهم الفاعليات والأحداث الرياضية من خلال النشرة الإخبارية التي تبث على كل رأس ساعة، وهي ضمن القنوات المجانية التي أتاحتها مجموعة بي إن سبورت، فنجد قناة بي إن سبورت المفتوحة تنافس بقوة على الساحة، كما تميزت قناة بي إن سبورت الإخبارية بتقديم عدد من البرامج التحليلية والنقاشية التي تتناول الأحداث الرياضية أول بأول، لتلبي رغبات متابعي ومحبي الرياضة العالمية في مختلف بلدان العالم.

ليون X سبارتا براج الساعة 7,45 مساءً بتوقيت القاهرة.

بروندبي X جلاسكو رينجرز الساعة 7,45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال سوسيداد X شتورم جراتس الساعة 7,45 مساءً بتوقيت القاهرة.

موناكو X إيندهوفن الساعة 7,45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليجيا وارسو X نابولي الساعة 7,45 مساءً بتوقيت القاهرة.

أوليمبياكوس X آ. فرانكفورت الساعة 7,45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي X سبارتاك موسكو الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الأوروبي اليوم في الجولة الرابعة

تغطيات قناة BIN SPORTS NEWS

تقوم بتغطية مباشرة من قلب الأحداث الرياضية الكبري.

لتعطي الفرصة لمتابعي الرياضة في شمال أفريقيا ومنطقة الخليج، من الوقوف على أخر المستجدات الرياضية لحظة بلحظة.

كما تقدم ملخصات ونتائج للمباريات الهامة في أشهر البطولات العالمية.

وعلى رأسها نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويليه الدوري الإسباني ثم البرتغالي من حيث الإقبال على متابعته.