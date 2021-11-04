“Results ” الآن نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الثاني موقع نتائجنا وزارة التربية العراقية

يستمر البحث في العراق عن رابط موقع نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الثاني موقع نتائجنا results.mlazemna وناجح وعبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، حيث تعتبر نتائج الدور الثاني للصف الثالث متوسط من النتائج الهامة جدا للطلاب وطالبات العراق وتعد الفرصة الأخيرة لهم لاجتياز مرحة الثالث متوسط، لذلك في الوقت الراهن يعيش الطلاب واوليائهم حالة من التوتر والقلق الشديد من اجل الاستعلام عن نتائج الدور الثاني، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنبين لمتابعين الكرام من دولة العراق الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الاطلاع على النتائج بشكل الكتروني وبكل سهولة فور ظهورها رسميا في كل المحافظات العراقية.

تحديث: اعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الخميس الرابع من شهر نوفمبر 2021 عن موعد انطلاق امتحانات الثالث متوسط 2021 “الدور الثالث” للعام الدراسي 2020 – 2021 والذي سيكون يوم السبت 27 تشرين الثاني 2021، حيث سيشمل دور الثالث كافة الطلاب المكملين في الدور الاول التكميلي (بدرس او درسين)، بالإضافة الى انه يشمل طلبة الدور الثاني الراسبين بـ(درس أو درسين). كما اكدت الوزارة على بداية الامتحانات على الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مدينة بغداد العراقية

تحديث: بمجرد صدور نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الثاني عبر موقع نتائجنا. انتشرت هشتاقات ومطالب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل طلاب الثالث المتوسط الراسبين. حيث طلبوا من وزارة التربية العراقية منحهم 15 درجه ودور ثالث. على ان يشمل الراسبين في الدور الأول والثاني. وهذا بسبب الظروف الصعبة التي مروا بها في العام الدراسي 2020-2021. كما دعوا الجهات الوصية لطرح هذه القرارات في الجلسة القادمة واعطائهم فرصة أخيرة للنجاح.

نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الثاني موقع نتائجنا

اكدت مصادر من داخل وزارة التربية العراقية على ان النتائج الخاصة بالدور الثاني لطلاب وطالبات الصف الثالث متوسط 2021 جاءت مبشرة ، كما انه من المحتمل ان يتم الإعلان عن الدور الثالث لهذا العام والقرار بيد هيئة الرأي ويعني ذلك انه لحد الساعة لم يتم التأكد من وجود امتحانات الدور الثالث للصف الثالث متوسط، كما تم تحديد الرابط الخاص لمتابعة النتائج الخاصة بطلاب الثالث المتوسط الدور الثاني 2021 لجميع المحافظات العراقية.

لحد الساعة لم يتمكن العديد من طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط 2021 في العراق. الذين اجتازوا في وقت سابق امتحانات الدور الثاني معرفة نتائجهم التي تحصلوا عليها. في حين اكد العديد من الاولياء ان الرسوب في الثالث متوسط 2021 الدور الثاني كثير جدا ونؤكد لمتابعين انه بإمكانهم كتابة جميع البيانات الخاصة بهم أسفل التعليقات لمساعدتهم في الاطلاع على نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الثاني.

رابط استعلام نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني

أعلنت منذ قليل وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني. كما حددت رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا وناجح، ويمكن الحصول على نتيجة الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:

تحديث: نشرت منذ قليل وزارة التربية العراقية رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2020 – 2021 ويمكن للطلاب واوليائهم في كافة المحافظات العراقية الحصول على الرابط وتحميل جميع نتائج الثالث متوسط 2021 دور الثاني دون عناء التنقل من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة على منصة فيسبوك العالمية.

أكدت مصادر من داخل وزارة التربية العراقية ان الدور الثالث لامتحانات الصف الثالث متوسط يمكن ان يتم في القريب العاجل. لكن لا توجد اخبار رسمية او بيان رسمي يؤكد ذلك لحد اللحظة. كما تم نشر رابط نتائج الدور الاول التكميلي والدور الثاني بكافة المحافظات العراقية ونحن في انتظار صدور أي قرارا جديد بخصوص اجتياز الدور الثالث من الامتحانات النهائية للثالث متوسط 2021.

وزارة التربية العراقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق انه توجد العديد من المقترحات على طاولة وزارة التربية العراقية. من بينها إعطاء الدور الثالث للدراسة للطلاب الصف الثالث متوسط الراسبين وكذلك طلاب الإعدادية. إلا انه لحد الساعة لم يصدر أي بيان او قرار رسمي من لجنة الامتحانات. او المصالح الإدارية في الوزارة. في انتظار أي جديد بخصوص طلاب الصف الثالث متوسط 2021 الدور الثاني سوف نبلغكم به فور صدوره.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تطرق فيه بشكل مفصل على نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثاني الخاصة بالعام الدراسي 2020-2021. كما بين لجميع طلاب الثالث متوسط في العراق الخطوات الصحيحة التي يستطيعون من خلالها الاستعلام عن نتائجهم. بكل سهولة وبشكل الكتروني دون عناء التنقل خارج المنازل. خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في مختلف المحافظات العراقية. وننتمى للجميع النجاح والحصول على معدلات ممتازة بمجرد الاطلاع على نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الثاني موقع نتائجنا.