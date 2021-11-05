رابط الاعتراض على منحة 300 دينار الشؤون الاجتماعية التونسية تسجيل الاعتراض عبر منصة أمان

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عمر شويل - جدة رابط الاعتراض على منحة 300 دينار التونسية، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية رسمياً، عن فتح باب تقديم الاعتراضات للحصول على المساعدات الاستثنائية المخصصة للتصدي لآثار فيروس كورونا، حيث تم إقرار منحة 300 دينار حتي يستفيد منها ما يقرب من مليون آسرة الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً، فقد بدأ التسجيل عبر منصة أمان التونسية لطلبات الحصول على المنحة من 24 أوت حتي 24 سبتمبر 2021، على أنه بدأ الصرف لمن توافرت لديهم الشروط من الأول من سبتمبر 2021، ويستطيع الآن من تم رفض طلبه تقديم اعتراض مدعم بالمستندات للحصول على المنحة.

رابط الاعتراض على منحة 300 دينار تونس

الدخول على منصة أمان “amen.social.tn“.

تسجيل كلمة المرور.

الاطلاع على أسباب الرفض.

تعديل البيانات الخاطئة أو الناقصة.

رفع المستندات المؤيدة للبيانات التي تم تسجيلها.

موعد بدأ تقديم الاعتراض

يبدأ تقديم الاعتراض على رفض الحصول على منحة 300 دينار التونسية.

من يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر الجاري ويستمر التقديم حتي يوم الخميس الموافق 18 من نفس الشهر.

على أن يتم الرد على الاعتراض في موعد أقصاه شهرين من تاريخ تقديم الاعتراض.

وذلك من خلال رسائل قصيرة على الهاتف المحمول الذي تم تسجيل رقمه في البيانات على المنصة.

منحة 300 دينار التونسية

عملية التسجيل في منحة 300 دينار التونسية احتلت نسبة عالية من البحث خلال الفترة الماضية، ومع رفض عدد من الطلبات التي تم تسجيلها على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية التونية لهذا الغرض، بدأ البحث في التزايد مرة أخري لمعرفة طريقة تقديم اعتراض لرفض الطلب، وقد حرصت الوزارة على إتاحة الفرصة مرة أخري لمن تنطبق عليهم شروط الحصول على منحة 300 دينار، أن يتعرفوا على أسباب الرفض وتعديل البيانات الخاطئة ودعمها بالمستندات السليمة للحصول على المنحة.

وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

أحد أهم الوزارات بالحكومة التونسية، والتي تهتم بتوفير العديد من الخدمات والمساعدات الاستثنائية والطارئة.

للآسر الأكثر احتياجاً والأقل دخلاً من خلال البحث الميداني الذي تقوم به فرق مخصصة لذلك من العاملين المؤهلين لهذا الأمر.

وخلال الفترة الأخيرة قامت الوزارة بتقديم منحة 300 دينار للمواطنين التونسيين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على المنحة.

لرفع العبء الذي سببه انتشار فيروس كورونا وفقد الكثيرين لوظائفهم وتدني الدخل المادي لهم.