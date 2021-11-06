نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية العراق عبر رابط منصة داري العراقية dari جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث ملايين العراقين المتقدمين للحصول على قطع أراضي سكنية، عن رابط منصة داري العراقية للاستعلام عن أسمائهم، ومعرفة نتيجة طلباتهم التي تقدموا بها للحصول على قطعة أرض للسكن، بعد أن أعلنت الحكومة العراقية عن طرح 300 ألف قطعة للمواطنين العراقيين، من أجل خلق متنفس جديد لهم للبناء بعد أن تزايدت حدة مشكلة السكن في جميع المدن والمحافظات العراقية في الفترة الأخيرة، مما دعا الحكومة العراقية لطرح تلك المناطق لحل تلك المشكلة.

رابط منصة داري العراقية 2021

كان السيد مصطفى الكاظمي قد نشر على حسابه الرسمي على موقع تويتر، إطلاق برنامج الإسكان “داري”، وقال رئيس الوزاري أن المنصة الجديدة تتعامل من خلال بيانات بصورة شفافة، وأن جميع معايير المفاضلة تتم بنزاهة وشفافية مطلقة، وأشار رئيس الحكومة عن أملة أن تكون هذه الخطوة بداية حل أزمة الإسكان في البلاد في المرحلة القادمة، وأن يتم بناء مدن عراقية جديدة حديثة تتوافق مع أفضل المعايير العالمية، وختم ألتغريده بقوله وعدنا شعبنا وأوفينا.

أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية

لم يتم الإعلان حتى الآن عن أسماء المواطنون المنطبق عليهم شروط الاستحقاق، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني، سنوافيكم بأسماء المترشحين للحصول على قطع الأراضي فور إقرارها من قبل الحكومة العراقية، وسوف نرفق رابط موقع الاستعلام فور تفعيله من قبل الحكومة العراقية.

وزارة الإسكان والأعمار العراقية

تعمل وزارة الإسكان على حل مشكلة السكن التي تفاقمت في الفترة الأخيرة، من خلال طرح هذه القطع في المدن العراقية المختلفة، وعكفت الوزارة خلال الفترات السابقة على دراسة الأماكن التي تصلح للبناء عليها وفق تخطيط شامل، وبالتعاون مع جميع الوزارات ذات الشأن، وتعتبر وزارة الإسكان في العراق من أهم الوزارات في الحكومة العراقية، وهي المسئولة عن توفير السكن المناسب للمواطنين العراقيين في جميع المدن العراقية.

منصة dari العراقية

تترقب ملايين العراقيين موعد الإعلان عن نتائج فرز طلبات الحصول على قطع الأراضي، التي تم طرحها من قبل الحكومة العراقية، وتشير المعلومات الواردة من قبل وزارة الإسكان أن الحكومة انتهت من إجراء المفاضلات للمتقدمين، وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم الإعلان عن الأسماء.