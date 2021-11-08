نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء المشمولين بقطع الاراضي 2021 مشروع داري وزارة الإعمار والإسكان العراقية في المقال التالي
اسماء المشمولين بقطع الاراضي 2021 في العراق لمشروع داري الذي كانت قد أعلنت عنها وزارة الاعمار والاسكان العراقية، وكان صباح عبد اللطيف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاعمار قد صرح أنه سيتم الاعلان عن اسماء المستحقين من المواطنين العراقيين للأرض السكنية خلال الساعات القادمة، حيث سيتم توزيع حوالي 550 ألف من قطع الخصخصة للأراضي السكنية وذلك على مستوى كافة المحافظات العراقية، حيث ستكون هذه الأراضي التي سيتم توزيعها ستكون ضمن أراضي مخصصة للمباني داخل المدن، كما سيكون هناك شركات كبيرة سوف تشرف على البنية التحتية لهذه المباني وسوف نوضح لكم كشوفات اسماء مشمولين في الأراضي السكنية.
كشف أسماء المشمولين بقطع الاراضي السكنية
كان قد تم إغلاق باب التقديم للأراضي السكنية، والانتهاء من دراسة جميع الطلبات من كل الجوانب وذلك طبقا للشروط ، حيث كانت هناك لجنة قد قامت بفحص كل طلبات الأفراد الذين تقدموا للحصول على قطعة أرض سكنية في مشروع داري، و التأكد من جميع المعلومات والبيانات التي تم تقديمها في الاستمارات ، حيث سيتم اعلان كشوفات أسماء المشمولين بقطع الاراضي السكنية في محافظات بغداد والبصرة ونينوى وأربيل والانبار وبابل ومحافظة دهوك والقادسية وديالي وذي قار ومحافظة السليمانية ومحافظة صلاح الدين وكركوك وكربلاء والمثني وميسان والنجف وواسط.
أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2021 العراق
أكد مصدر داخل وزارة الإسكان والإعمار العراقية، أنه بالفعل قد تم تحديد جميع كشوف أسماء الفائزين بقطع الأراضي السكنية في العراق، وأنه قد تم تحديد موعد في كل محافظة علي حدة ليقوموا باستلام الرسائل النصية بالنسبة لجميع المشمولين، الحاصلين على قطع الأراضي السكنية 2021 والذي سيكون كالتالي :
- قطع الأراضي السكنية محافظة بغداد 10/11 .
- قطع الأراضي السكنية محافظة نينوى 11/11 .
- قطع الأراضي السكنية محافظة الديوانية 12/11 .
- قطع الأراضي السكنية محافظة ذي قار 13/11.
- قطع الأراضي السكنية محافظة كربلاء 14/11.
- قطع الأراضي السكنية محافظة النجف 15/11.
- قطع الأراضي السكنية بمحافظة صلاح الدين 16/11 .
- قطع الأراضي السكنية محافظة كركوك 17/11.
- قطع الأراضي السكنية محافظة بابل 18/11 .
- قطع الأراضي السكنية محافظة البصرة 19/11 .
- قطع الأراضي السكنية محافظة المثنى 20/11 .
- قطع الأراضي السكنية محافظة ميسان 21/11.
- قطع الأراضي السكنية محافظة الأنبار 22/11 .
- قطع الأراضي السكنية واسط 23/11 .
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