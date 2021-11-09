“رابط” حجز تذاكر قرية زمان ضمن فعاليات موسم الرياض 2021-2021

ماهي قرية زمان وحجز التذاكر فيها ضمن فعاليات موسم الرياض، يسعدنا ان نُبّين للجميع طريقة حجزهم لتذاكر قرية زمان على موقع موسم الرياض، حيث تنطلق القرية بفعاليات وفقرات متنوعة والتي بدأت في 03 نوفمبر2021 وتستمر حتى 02 يناير 2022.

قرية زمان هي مكان يضاهي الزمان القديم من حيث استلهام الطابع القديم في شكل جلسات وأغاني بحيث تخلق مناخ تراثي قوي يذكر الناس أجمعهم بماضيهم الجميل ويجعلهم يعيشون تجربة رائعة تحاكي الأنماط التي تعود لسلوك الأجداد وذلك بكثير من التفاعل وممارسة المهن الحرفية- وتقديم العروض الموسيقية والأنشطة المتعددة -في القرية- بما يخدم تعريف الأجيال بأصالة تراثهم وربطهم به.

أولاً أنتم تعرفون ان دخول قرية زمان يلزمه حجز تذكرة وذلك بطلبها على موقع موسم الرياض riyadhseason sa برابط قرية زمان، لذلك سنُبين كافة الخطوات المقترحة لطريقة حجز تذكرة إلكترونية في القرية بشكل سهولة وبساطة.

التاريخ الأربعاء, 03 نوفمبر 2021 – الأحد, 02 يناير 2022 الوقت تبدأ الساعة 04:00 مساءاً حتى 1:00 صباحاً المكان قرية زمان

متى افتتاح قرية زمان 2021-2021خطوات حجز تذاكر قرية زمان موسم الرياض 2021-2022

لحجز تذاكر قرية زمان المنظمة من موسم الرياض (مجاناً) إتبع الخطوات المرفقة أدناه.

سجل دخولك إلى رابط موقع موسم الرياض فهو الموقع الخاص بشراء تذاكر قرية زمان بحد أقصى 5 تذاكر لكل فرد.

لا بد من إنشاء حساب والدخول فيه بالبريد الالكتروني وكلمة السر.

بعد الضغط على صفحة قرية زمان إبدا الحجز بالضغط على أيقونة احجز الآن يسار الشاشة.

حدد تاريخ حضور فعاليات قرية زمان حيث سيلزمك الحضور مبكراً.

حدد إجمالي عدد التذاكر المراد حجزها

اضغط فوق أيقونة اشتر الان

استكمل تعليمات حجز التذاكر حيث أن الدخول لقرية زمان مجاني

علماً انه لا يشترط ربط التذكرة في تطبيق توكلنا ويكفي إبراز الحالة الصحية في التطبيق المذكور.

ويأتي حجز قرية زمان ضمن خدمات حجز تذاكر موسم الرياض 2021-2021، ويمكنك من الرابط هنا تحميل تطبيق موسم الرياض بنظام ios للايفون او تحميل تطبيق موسم الرياض للأندرويد، وسوف يمكنك تسجيل الدخول وحجز التذاكر داخل التطبيق بنفس الخطوات الموضحة في أعلى المقال.