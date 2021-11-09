نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف أسماء المشمولين بالعفو الأميري 2021 أخبار العفو عن السجناء اليوم في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المشمولين بالعفو الأميري 2021 ، نشرت العديد من الصحف الكويتية منذ قليل تفاصيل أخبار العفو عن السجناء اليوم 2021 الكويت، حيث نشرت صحيفة الرأس الكويتية أسماء المشمولين بالعفو الأميري 2021 ، ضمن ما جاء من أخبار عاجلة فيما يخص العفو عن بعض السجناء من العقوبة المقررة عليهم، فيما تم تخفيف مدة العقوبة لبعض الأشخاص الآخرين غلى نصف المدة، ونُسلط الضوء خلال هذا المقال لرصد أسماء المشمولين بالعفو الأميري ٢٠٢١.

أسماء المشمولين بالعفو الأميري 2021

أسماء المشمولين بالعفو الأميري 2021 ، هي محض اهتمام الكثير من المواطنين في دولة الكويت الآن وذلك بهدف الإطلاع على كافة الأسماء التي صدرت بحقهم مرسوم أميري بالإعفاء وبعض منهم من الذين تم تخفيف المدة لهم إلى النصف، وكانت صحيفة الرأي الكويتية أوضحت أن أسماء المشمولين بالعفو الأميري ٢٠٢١ تضمنت ثلاثة قوائم.

أما عن القائمة الأولى ضمن العفو عن السجناء اليوم 2021 ، فقد ضمن إحدى عشر اسماً تم إعفاؤهم من العقوبة المقررة عليهم، وفيما يخص القائمة الثانية فقد تضمنت سبعة أسماء تم إعفاءهم من المدة المتبقية لهم من العقوبة التي كانت مقررة عليهم، أما عن القائمة الثالثة فقد تضمنت 18 اسماً تم تخفيض مدة عقوبتهم إلى النصف.

أسماء المشمولين بالعفو الأميري

نستعرض عليكم الآن أسماء المشمولين بالعفو الأميري 2021 ، ضمن الثلاث قوائم المُعلن عنها، وجدير بالذكر أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت قد أصدر مرسوماً قضى بالعفو عن عدد من الأشخاص المدانين في قضايا مختلفة، وذلك في اليوم التالي تزامناً مع تبني الحكومة الكويتية مسودة خاصة بمراسم العفو وإحالتها إلى أمير الكويت.

وبخلاف أسماء المشمولين بالعفو الأميري 2021 ، فقد نشرت العديد من الصحف الكويتية منذ الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9-11-2021 ، أخبار تُفيد إلى استقالة الحكومة الكويتية ، دون أن تكشف عن سبب استقالة الحكومة الكويتية أو التفاصيل عن تلك الأخبار، وسوف نكون قريبين لنرصد لكم أهم وأخر الأخبار فيما يخص سبب استقالة الحكومة الكويتية، وذلك من خلال تقارير متتالية نوفرها لكم عبر موقعنا.