لينك شغال.. رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

تصدر رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية قائمة محركات البحث في السودان خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع تداول أنباء حول اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 بالرقم الوطني لطلاب المرحلة الثانوية في جمهورية السودان في مختلف ولايتها وتفعيل رابط نتيجة الشهادة الثانوية بعد الإعلان عن انتهاء عملية التصحيح وكان الطلاب خلال هذه الفترة يتساءلون في تراقب عن موعد الحصول على النتيجة حيث ظل الطلاب في حالة من القلق التي سيطرت عليهم بسبب تأخر النتيجة لما يقرب من 4 أشهر منذ انتهاء الامتحانات في شهر يونيو الماضي.

نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس

وتصدر رابط استخراج نتيحة الشهادة السودانية 2021 قائمة محركات البحث على الإنترنت في السودان. تزامنا مع إعلان موعد المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم السودانية لإعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس، وأسماء الطلاب والطالبات الأوائل في امتحانات العام الدراسي 2020/2021. وذلك في بث على الهواء مباشرة من مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء.

يأتي تزايد البحث عن نتيجة الشهادة السودانية 2021 بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية خلال الأيام الماضية على انتهائها من كافة عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات الخاصة بامتحان الثانوية السودانية. وتم اعتماد النتيجة من قبل السيد وزير التربية والتعليم السوداني كما قامت الوزارة بالإعلان عن المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتيجة. وتتناول خلاله كافة تفاصيل النتيجة وإعلان أسماء الطلاب الأوائل خلال هذا العام، بحسب ما نشرت عدد من المواقع الإخبارية.

ارتفاع نسبة نجاج شهادة الثانوية في السودان 2021

كما أعلنت مصادر داخل الوزارة بأن النتيجة العشوائية للامتحانات طلاب الثانوية السودانية تشهد ارتفاعا في نسب نجاح نتيجة الشهادة السودانية 2021 والدرجات عن الأعوام السابقة. حيث أقيمت الامتحانات في ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأدى الطلاب امتحانات شهادة السودانية 2021 وسط إجراءات إحترازية للحد من الوقاية من فيروس كورونا من خلال فرض ارتداء الكمامات الطبية لكافة الطلاب والطواقم التعليمية والمراقبين كما شددت على ضرورة وجود أدوات تعقيم ومقياس للحرارة داخل وخارج اللجان كذلك مراعاة التباعد الإجتماعي بين الطلاب وبعضهم كل ذلك كان أيضا متبعا في لجان التصحيح والكنترول المركزي واشارت المصادر بان تأخير التصحيح كان بسبب كثرة الاوراق والحرص على التدقيق بشكل كبير حتى لا يتم وقوع أخطاء في النتيجة لهذا العام.

رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021برقم الجلوس

ويمكن للطلاب الآن الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بنتائج الشهادة الثانوية السودانية 2021 والحصول على نتيجتهم بطريقه سهله للغايه وذلك من خلال الخطوات أبرزها كالتالي.