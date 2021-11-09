لينك مُفَعَلْ.. رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس فقط عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية تفعيل رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس والرقم الوطني عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية اليوم الجمعة، بعد طول انتظار من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي السوداني وأولياء الأمور استمر نحو ثلاثة أشهر، ما جعلنا نرصد رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2021 عبر السطور التالية.

إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021

وشهدت الفترة الماضية الكثير من الشائعات حول تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس من خلال بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار حالة من الاستياء بين الطلاب وأولياء أمورهم.

في سياق أخر أعلنت وكالة الأنباء السودانية عن إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر. وذلك خلال مؤتمر صحفي برئاسة السيد محمود سر الختم، وكيل وزارة التربية والتعليم السودانية المكلف.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم انتهاء تصحيح الامتحانات ومراجعة أوراق اجابة الطلاب والدرجات رسميا مساء امس الخميس الموافق 14 أكتوبر الجاري، تمهيدا لاعتمادها ونشرها رسميا على موقع نتائج السودان التابع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم في السودان أن نسب نجاح ارتفعت هذا العام بنسبة عالية مقارنة بالسنوات الدراسية السابقة.

وكانت وزارة الترية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق

وفق ما نشرته وسائل الإعلام السودانية المحلية، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021 الرسمي يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر اكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الخرطوم.

سبب تأخر إعلان النتائج

وأشارت الوزارة ان عملية إجراء امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2021 جرت وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة. وذلك للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين الطلاب والمدرسين القائمين على مراقبة وتصيحيح الامتحانات.

وأرجعت الوزارة سبب تأخير إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021 هذا العام إلى عدد من الأزمات والمشاكل من بينها جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحرص المعلمين على تطبيق التباعد الاجتماعي والتدابير خلال عمليات تصحيح الامتحانات ومراجعة نتائج الطلاب، وتحري الدقة بهدف المحافظة على مجهود الطلاب وإعطاء كل طالب حقه.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 برقم الجلوس

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2021 بالرقم الوطني ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

ولذلك حددت الوزارة عدد من الخطوات لاستخراج نتائج امتحانات شهادة الثانوية السودانية 2021 وهي كالتالي:-

أولا يجب على الطلاب تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

ثانيا: اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

ثالثا: اختيار نتيجة الشهادة السوادنية 2021.

رابعا: اختيار الولاية التابع لها.

خامسا: كتابة رقم الجلوس أو الرقم الوطني لعرض نتائج شهادة الثانوية 2021.

وفي وقت سابق حذرت وزارة التربية والتعليم السودانية أولياء الأمور والطلاب من تزايد الشائعات التي المترددة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 قبل يوم الجمعة 15 اكتوبر، موضحة أن لجان تصحيح امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي لا تزال تعمل على مراجعة ورصد الدرجات تمهيدا لاعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم السوداني ونشرها لجميع الطلاب بالرقم السري.