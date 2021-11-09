نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2021 ، يزداد البحث في السودان عن كيفية معرفة نتيجة الشهادة السودانية بإدخال رقم الجلوس 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.sd. حيث اكدت وسائل إعلامية إخبارية على انه اليوم الثلاثاء 09-11-2021 الموعد الرسمي لصدور نتيجة الثانوية العامة السودانية على الموقع الرسمي للوزارة، حيث وبعد عودة الهدوء لكافة المناطق السودانية وعودة كل الطواقم الإدارية للعمل، تم تحديد موعد نشر نتيجة الشهادة السودانية على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية بعد ان يتم الإعلان عنها اليوم عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السودان من خلال المؤتمر الصحفي الذ سيحظره وزير التربية والتعليم بجمهورية السودان محمد الأمين التوم والعديد من الشخصيات الوطنية، كما سيتم تقديم احصائيات خاصة بنسب النجاح واوائل طلاب الشهادة الثانوية السودانية 2021، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على رابط وخطوات استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس.

نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2021

يبحث حاليا طلاب الشهادة السودانية وأوليائهم عبر محرك بحث غوغل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية عن الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية التي من المقرر ان تظهر بعد ساعة من الآن، حيث أوضحت مصادر من داخل وزارت التربية والتعليم السودانية أن النسب الأولية لنتائج امتحانات الشهادة السودانية 2021 جاءت مبشرة وأفضل من السنة التي قبلها، ومن خلال الفقرة التالية سنوضح لكم طريقة استخراج نتيجة الثانوية العامة السودانية بمجرد ظهورها رسميا.

نظرا للانقطاعات المتعددة للأنترنت على مستوى دولة السودان. يمكن لكافة طلاب الشهادة السودانية الحصول على نتيجتهم. من خلال الجوال الخاص بهم بإرسال رسالة نصية عبر الأرقام التي سوف تحددها شركة زين للاتصالات وشركة MTN. كما يمكن كتابة رقم الجلوس الخاص بكم أسفل التعليقات لمساعدتهم في الحصول على النتائج. او اتباع كافة الخطوات المرجة في الفقرة التالية. والتي توضح كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2021.

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021

في ظل تطور المنظومات التعليمية عبر مختلف دول العالم. أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة السودان عن اتاحت موقع نتائج الامتحانات. والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية بشكل الكتروني وبكل سهولة ودون عناء التنقل خارج المنازل خاصة في ظل انتشار فيروس كورنا في مخلف الولايات السودانية ولاستخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية الموضحة ادناه:

اولا: الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية

ثانيا: النزول اصل الصفحة الرئيسية والنقر على عبارة نتيجة الشهادة السودانية

ثالثا: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

رابع: كتابة رقم التحقق

خامسا: النقر على عبارة بحث وسوف تظهر نتيجة الشهادة الثانوية السودانية امامك بكامل التفاصيل.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحثا فيه بشكل مفصل ووضحنا لمتابعينا الكرام رابط وخطوات استخراج نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، كما بينا لكم اهم الطرق للحصول على نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2021.