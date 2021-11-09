موقع نتيجة الشهادة السودانية 2021 معرفة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

موقع نتيجة الشهادة السودانية 2021 من بين اهم العبارات التي يبحث عنها طلاب الشهادة الثانوية السودانية. حيث أكدت وزارة التربية والتعليم في دولة السودان أن استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 برقم الجلوس سيكون اليوم الثلاثاء 9 من شهر نوفمبر الجاري بعد المؤتمر الصحفي الذي سينعقد على الساعة الثانية ظهرا وبحضور العديد من الشخصيات الوطنية يتقدمهم وزير التربية محمد الأمين التوم، وعليه سنقدم لكم من خلال موقع ثقفني الاخباري رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 واهم الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج نتائج الشهادة السودانية بمجرد ظهورها رسميا على موقع الوزارة moe.gov.sd.

موقع نتيجة الشهادة السودانية 2021

يزداد البحث بشكل رهيب في الجمهورية السودانية عن نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس، حيث يسعى كافة طلاب الثانوية العامة واوليائهم في الحصول على رابط نتيجة الشهادة السودانية وكيفية استخراج النتيجة الت يطال انتظارها كثيرا بسبب تأخر اللجان الامتحانية في تصحيح أوراق امتحان الشهادة الثانوية والتدقيق فيها جيدا والظروف الأخيرة التي عرفتها البلاد إلى ان خرجت وزارة التربية والتعليم السودانية وأعلنت عن نشر نتائج الشهادة السودانية والاحصائية الأولية ونسب النجاح بعد ساعات قليلة من الآن.

استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021

في ظل انتشار فيروس كورونا في مختلف المحافظات السودانية أعلنت في وقت سابق وزارة التربية والتعليم عن كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021 بشكل الكتروني وبكل سهولة دون عناء تنقل طلاب الثانوية العامة للمدارس الثانوية حفاظا على صحتهم وسلامتهم. ويمكن معرفة نتيجة الشهادة السودانية بإدخال رقم الجلوس 2021 باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية بمجرد الولوج على الصفحة الرئيسة ننزل إلى الأسفل ونضغط على تبويب نتيجة الشهادة السودانية نكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب ثم نكتب رمز التحقق وأخيرا نضغط على كلمة بحث وسوف تظهر نتيجة الشهادة الثانوية امامك كما يمكن الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يبن لك طريقة استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021

وزارة التربية والتعليم السودانية

اكدت مصادر مقربة من وزارة التربية والتعليم في السودان على ان النتائج الأولية الخاصة بطلاب الشهادة السودانية جاءت مبشرة وعرفت نسب النجاح ارتفاع كبيرا مقارنة بالسنة الماضية في انتظار الإعلان عنها بشكل رسمي، كما انه يمكن لكافة طلاب المرحلة الثانوية السودانية كتابة كافة بياناتهم الشخصية اسفل التعليقات من اجل مساعدة بعضهم البعض في الاستعلام عن نتيجة امتحان الشهادة السودانية 2021 خاصة في ظل الانقطاعات المتكررة للأنترنت هذه الأيام في كافة محافظات دولة السودان.