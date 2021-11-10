تثبيت لعبة PUBG NEW STATE للأندرويد والأيفون الإصدار 1.0 الأصلي عبر ببجي نيو ستيت الموقع الرسمي

لعبة PUBG NEW STATE التي تعني الدولة الجديدة. وقد أطلق المطورين هذا الاسم على اللعبة بسبب إنشاء اللعبة في عام 2051 حيث يكون التطور والحضارة متقدمة بكثير أكتر من وقتنا الحالي. كما تمت إضافة الكثير من التطورات في لعبة ببجي نيو ستيت مثل إضافة الكثير من السيارات الجديدة والأسلحة المتطورة. وهذه التطورات سوف تضيف الكثير من المتعة التي سوف يشعر بها جميع اللاعبين. بالتأكيد لعبة ببجي الجديدة سوف تغير نظرتك إلى المستقبل البعيد. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طريقة تحميل PUBG NEW STATE بطريقة رسمية أمنة لنغوص بك في أعماق هذه اللعبة الشيقة المليئة بالمغامرات. فتابعوني لمعرفة التفاصيل.

لعبة PUBG NEW STATE

لعبة PUBG NEW STATE يوجد بها الكثير من الرسومات الجميلة التي سوف تعجبك بالتأكيد. كما يمكن للاعبين تجربة خرائط جديدة تماما مع أجهزة المستقبل التي يمكنك الاستفادة منها. كما توفر لك PUBG: New State الكثير من المعدات والأسلحة التي تم إضافتها لمساعدة اللاعبين البقاء على قيد الحياة لأطول فتره ممكنة في معارك ببجي المميتة. كذلك توفر اللعبة بيئة واسعة جدا لكي يتمكن اللاعبين الاختباء في أماكن غير مرئية أثناء الاشتباكات والهروب من الأعداء وهزيمتهم. لذلك يبحث الكثير من محبي لعبة pubg عن طريقة تحميل ببجي نيو ستيت خاصة بعد قيام المطورين بإطلاق الإصدار الأخير من اللعبة 1.0 لكي يستمتع اللاعبين بكل هذه الإضافات والتطورات التي تنقلك إلى عام 2051 .

طريقة تحميل PUBG NEW STATE

يمكن لجميع اللاعبين الآن تحميل PUBG NEW STATE الإصدار الأصلي 1.0 للذين يمتلكون هواتف تعمل بنظام الأندرويد. حيث تكون اللعبة عبارة عن ملف apk لتثبيت اللعبة على هاتفك في خلال ثواني. وكل ذلك بطريقة أمنة ورسمية ولا تعرضك للخطر. كل ما عليك هو الدخول إلى ببجي نيو ستيت الموقع الرسمي ثم إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح :

أولا يجب التأكد من توفير خدمة الأنترنت على هاتفك.

ثم قم بفتح متجر جوجل بلاي من هاتفك الأندرويد.

أو فتح متجر أبل ستور من هاتفك الأيفون.

من مربع البحث الظاهر أمامك في المتجر قم بكتابة ( PUBG NEW STATE الإصدار الأصلي ).

). ثم انقر على كلمة بحث.

سوف تظهر لك الصفحة الرسمية للعبة.

حينها أضغط على ( تثبيت PUBG NEW STATE ).

). سوف تتم الآن عملية التحميل والتثبيت. فيجب عليك الانتظار قليلا.

سوف يتم تنزيل ملف apk على هاتفك الآن ويتم تثبيت لعبة ببجي على هاتفك في غضون دقائق فقط.

يمكنك الآن فتح اللعبة بكل سهوله. والبدء باللعب والاستمتاع بأفضل المغامرات التي توفرها لك أقوي لعبة إلكترونية.

ماذا تنتظر الآن لا تتردد في تجربة طريقة تثبيت لعبة PUBG NEW STATE للأندرويد والأيفون الإصدار 1.0 الأصلي عبر ببجي نيو ستيت الموقع الرسمي لقضاء أفضل الأوقات.