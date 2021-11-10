طريقة أداء اختبارات المهارات في منصة مدرسة 1443 ازداد البحث في الفترة الأخيرة بشكل كبير للغاية من قبل الطلاب بالمملكة السعودية لمعرفة طريقة أداء اختبارات المهارات من خلال منصة مدرستي التعليمية التي تكون تابعة وزارة التعليم، حيث تعتبر من أهم المنصات التعليمية التي تم إطلاقها حول العالم كله

وبالتالي تم تحويل التعليم إلى تعليم إلكتروني للمحافظة على صحة الطلاب والمعلمين وبالتالي تم اعتماد التقويم الدراسي في جميع المواد على الطلاب في الثلاثة فصول وسوف تكون الإجازة اثنا عشر إجازة على مدار السنة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة أداء اختبارات المهارات في منصة مدرستي 1443.

طريقة أداء اختبارات في مدرستي

يمكنكم من خلال الخطوات التالية معرفة الخطوات المطلوبة لأداء اختبارات المهارات من خلال منصة مدرستي التعليمية عبر الانترنت واليكم الخطوات كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية والضغط على الدخول من خلال استخدام حساب مايكروسوفت للكادر التعليمي ثم الضغط على إيقونة الاختبارات.

بعد ذلك تقوم بالضغط على الدخول بحساب ميكروسوفت ثم كتابة اسم البريد الإلكتروني الخاص بالطالب وتضيف كلمة المرور والضغط على أداء الاختبار.

بعد ذلك تقوم بالاطلاع على التعليمات والشروط المطلوبة والموافقة علي ثم الضغط على بدء الاختبار.

آلية تحسين المهارات بمنصة مدرستي

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية بتنظيم الاختبارات الخاصة بالمهارات لكي تعمل على رفع مستوى كفاءة الطلاب وذلك من خلال الآتي:

النوع الأول من الاختبارات يكون عبارة عن صح أم خطأ أما، بالنسبة للنوع الثاني يكون الاختيار متعدد وفي حالة الإجابة على باقي الأسئلة تقوم بالضغط على مربع الحفظ حتى يتغير إلى اللون الأخضر والضغط على الثاني حتى يظهر أمامك السؤال الجديد.

بعد ذلك ينبغي عليك متابعة جميع التعليمات والارشادات قبل أن تبدأ الاختبار بعد الانتهاء من أداء الأسئلة سوف يوضح لك إجمالي الأسئلة التي تم الإجابة عنها والتي لم تجيب عنها ثم الضغط على إنهاء الاختبار في حالة الانتهاء بشكل كامل.