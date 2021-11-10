موقع نتائج القبول المركزي 2021-2022 في الجامعات العراقية دائرة الدراسات والتخطيط رابط

نتائج القبول المركزي 2021-2022 بالرقم الامتحاني في الجامعات العراقية ، نواصل تقديم أهم الأخبار عن المسيرة التعليمية في العراق الشقيق حيث نرصد لكم أهم ما الأخبار نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية فيما موعد إعلان نتائج القبول المركزي 2021-2022 في الجامعات العراقية للطلاب خريجي السادس الإعدادي العلمي الأحيائي و التطبيقي والأدبي، حيث نشرت وكالة الأنباء العراقية وعدد من المواقع الرسمية في العراق، أن وزارة التربية قد حددت أول أمس الأربعاء موعد نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني في الجامعات العراقية، والذي سيكون تزامناً مع انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الإعدادي.

نتائج القبول المركزي 2021-2022

نتائج القبول المركزي 2021-2022 بالرقم الامتحاني في الجامعات العراقية ، هو محل اهتمام وبحث متزايد من قبل جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الآن وذلك بعدما بدأ الطلاب الدخول في مرحلة امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي، وعليه فقد أكد حيدر العبودي المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية، أن وزارة التعليم العالي تنتظر تسلم البيانات من وزارة التربية من أجل التجهيز والاستعداد لإعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية.

وأردف حيدر العبودي المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي العلمي الأحيائي و التطبيقي والأدبي، قد بدأت في يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر 2021 ، وتستمر امتحانات الدور الثاني لطلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي في العراق حتى تنتهي في يوم الحادي عشر من نوفمبر 2021.

موعد إعلان نتائج القبول المركزي 2022 في الجامعات العراقية

واستكمل العبودي تصريحاته مؤكداً، أنه فور استلام وزارة التربية كافة البيانات الخاصة بالطلاب والطالبات واستكمال تلك البيانات بدقة شديده والتأكد من صحتها، سيتم الإعلان رسمياً عن نتائج القبولات المركزية 2021-2022 المركزي ، وسيتم تفعيل رابط الاستعلام والحصول على الطلاب المقبولين في الجامعات العراقية من خريجي الصف السادس الإعدادي.

كما أوضح حيدر العبودي المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، أن الآليات الحديثة التي تتبعها وزارة التربية في الوقت الحالي تعد عادلة جدا وذات شفافية، حيث تعمل على الاعتماد الكلي على رغبة ومعدل الطلاب وترتيب الخيارات التي قام بتقديمها، مُبيناً أن الترشيح القبولات المركزية في الجامعات العراقية 2021-2022 يكون وفقاً للمعطيات المنظمة إلكترونياً.

رابط نتائج القبول المركزي 2021-2022 بالرقم الامتحاني

جميع الطلاب والطالبات سيتمكنون من الحصول على نتائج القبول المركزي 2021-2022 بالرقم الامتحاني من خلال الدخول عبر رابط موقع بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة، وذلك بعدما أوضحت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس الخميس. وسوف نوفر لكم رابط النتيجة والإطلاع على كشوف الطلاب المقبولين في الجامعات العراقية القبول المركزي 2022 فور تفعيلة مباشرة.

تحديث: ما زالت فترة التقديم إلى القبول المركزي 2021-2022 ، قائمة حتى اللحظة، إلى أن تنتهي عمليات التقديم إلى القبول المركزي بالجامعات العراقية في العشرين من شهر نوفمبر الجاري، وذلك حسب ما صرحت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، إلى أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمراجعة وفرز طلبات التقديم، وسيتم بعدها إعلان نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني. وسنوافيكم بكل ما هو جديد خلال الفترة القادمة.