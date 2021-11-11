كورونا فى تونس.. 120 إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة التونسية فى بيانٍ عن الوضع الوبائى فى البلاد، إن حصيلة الإصابات الإجمالية بـ كورونا فى البلاد بلغت 715 ألفًا و396 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 25 الفًا و294.
وكانت قد أصدرت الصحة التونسية، الاثينين الماضى بيانا قالت فيه إن ما يزيد على 4.6 مليون شخص تلقوا جرعتى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها 9 ملايين و610 آلاف و235 جرعة بينها 11 ألفا و970 جرعة للسفر.
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