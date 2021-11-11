روسيا: قد ننظر حظر تحليق شركات الطيران الغربية فوق أراضينا

جدة - نرمين السيد - قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان) فلاديمير جباروف، إن بلاده قد تنظر فى مسألة حظر تحليق شركات الطيران الغربية فوق أراضيها فى حال فرض عقوبات ضد شركة "آيروفلوت" الروسية بسبب أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية.





وأضاف جباروف، تعليقا على احتمال فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبى ضد شركة "آيروفلوت" الروسية، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس:"لا شأن لشركة "آيروفلوت" بهذه المشكلة، إنهم يحاولون إثارة الأزمات مع روسيا بأى ثمن. وأكد البرلمانى الروسى أنه حال فرض عقوبات ضد شركة "آيروفلوت"، فإن بلاده قد تبحث مسألة حظر تحليق شركات الطيران الغربية فوق أراضى البلاد. يذكر أن وكالة بلومبرج الأمريكية أعلنت مؤخرا أن سلطات الاتحاد الأوروبى تبحث احتمال فرض عقوبات ضد شركة "آيروفلوت" الروسية فى إطار حزمة عقوبات جديدة ضد بيلاروس تتعلق بأزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية.

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