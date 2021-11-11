الدنمارك تفرض الحجر الصحى على الوافدين من سنغافورة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدنمارك، فرض الحجر الصحى على المسافرين القادمين من سنغافورة لمدة أربعة أيام على الأقل، بعد إزالة الأخيرة مؤخرا من قائمة الاتحاد الأوروبى للبلدان التى يجب رفع قيود السفر الخاصة بها.





ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، عن سفارة الدنمارك فى سنغافورة، قولها - على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - إن سنغافورة "تعتبر الآن دولة ذات مخاطر عالية للسفر منها إلى أوروبا".

وأضاف المنشور أنه باستثناء مجموعات معينة مثل المواطنين الدنماركيين الذين يتم تطعيمهم بالكامل بغض النظر عن مكان تواجدهم، يجب اختبار جميع الوافدين من سنغافورة عند الوصول والعزل الذاتى لمدة تصل إلى 10 أيام، وإذا جاءت نتيجة الاختبار سلبية، فستنتهى العزلة فى اليوم الرابع، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على جميع المسافرين بغض النظر عن حالة التطعيم لأن الدنمارك لا تعترف بشهادة التطعيم فى سنغافورة.

وكان المجلس الأوروبى قد قام بتحديث قائمة البلدان التى ينبغى رفع قيود السفر الخاصة بها، والتى تتم مراجعتها كل اسبوعين، وتم استبعاد سنغافورة وأوكرانيا من القائمة، التى تنص على أن معايير الإدراج تأخذ فى الاعتبار "الوضع الوبائى للبلد الآخر والاستجابة الشاملة للوباء".

من جانبها، قالت الخطوط الجوية السنغافورية إن العملاء المتأثرين يمكنهم إعادة حجز رحلاتهم أو طلب استرداد الأموال دون أى رسوم إضافية، حيث يمكنهم استخدام نموذج طلب المساعدة الخاص بشركة الطيران إذا حجزوا مباشرة من الخطوط الجوية السنغافورية، أو الاتصال بوكالة السفر أو شركة الطيران الشريكة إذا تم الحجز من خلالهم.

وكانت الدنمارك واحدة من عدة دول أوروبية تمت إضافتها مؤخرا إلى مخطط ممر السفر المحصن فى سنغافورة، والذى يسمح بالسفر بدون حجر صحى لأولئك الذين يسافرون إلى سنغافورة عبر رحلات الممر المحصن المحددة.

ويحتوى مخطط الممر المحصن حاليا على 12 دولة، والتى سترتفع إلى 13 دولة عندما تشمل كوريا الجنوبية فى 15 نوفمبر الجارى، كما أنه من المقرر إضافة ماليزيا وفنلندا والسويد إلى المخطط فى وقت لاحق من الشهر الجارى.