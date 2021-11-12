أسماء الممنوحين الجنسية السعودية بأمر الملك سلمان 1443

أسماء الممنوحين الجنسية السعودية، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمر سامي ينص علي منح الجنسية السعودية لعدد من الكفاءات البشرية وأصحاب الخبرات الكبيرة، وقد جاء من ضمن الأسماء التي تضمنهم القرار خطاط الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى ذلك بعضاً من الخبراء في عدة مجالات كالتاريخ والمسرح، وكان الملك سلمان قد أقر بمنح الجنسية السعودية من خلال بعض الشروط التي من خلالها يتم الاختيار، علي أن يتميز من يحصل علي الجنسية السعودية بالخبرة والتميز وإفادته للملكة من خلال عدة مجالات مختلفة، وسوف نوضح لكم أسماء الأفراد الحاصلين علي الجنسية السعودية من الملك سلمان.

الجنسية السعودية للدكتور أمين سيدو

الدكتور أمين سيدو كان قد قدم الكثير من الكتب والأبحاث والدراسات المتنوعة والمميزة والتي تعدت ما يقرب من 30 إصدار مختلف، كما قام أمين سيدو بتوثيق الاتجاه الخاص بأعلام الثقافة والفكر داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة الي أنه عمل بمكتبة الملك فهد الوطنية، وأصبح مدير تحرير للمجلة الخاصة بها.

الجنسية السعودية للدكتور محمد البقاعي

البقاعي من الشخصيات الهامة داخل المملكة حيث أصبح باحث ومحقق بالإضافة الي مترجم، فقد أصدر ما يقارب من 40 كتابًا في عدد من المجالات المختلفة، مثل العمليات البحثية التاريخية وأبحاث النقد والترجمة، كما أنه قد عمل أستاذاً بقسم الدراسات اللغوية وبقسم الأدب النقدي داخل جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ويعمل الدكتور محمد البقاعي حاليًا بمركز الملك سلمان المتخصص بدراسات التاريخ التي تخص الجزيرة العربية.

الدكتور عبد الكريم السمك

الدكتور السمك عاش داخل المملكة العربية السعودية الي ما يقرب من 50 عامًا، وقد حصل علي الدكتوراه في قسم التاريخ الحديث والتاريخ المعاصر، وكان قد قام بنشر كتب خاصة عن التراجم لبعض من رجال الدولة بالمملكة خلال فترة التأسيس في فترة الملك عبد العزيز.

سمعان العاني

أحد مبدعي الإخراج المسرحي بالمملكة هو سمعان العاني، والذي قد عمل مخرجًا في بداية السبعينيات خلال القرن الماضي، حيث يعتبر من خريجي قسم المسرح في العراق ببغداد، وقد شارك في الكثير من المهرجانات ذات العمل المسرحي الدولي.

مختار عالم

مختار عالم هو الخطاط الخاص بكسوة الكعبة الشريفة ومن شيوخ خطاطي مكة، وهو يعمل حالياً أحد الخطاطين بالمصنع الخاص بكسوة الكعبة المشرفة، وقد شارك بعدد كبير من الأعمال بالمعارض والمحافل الدولية.