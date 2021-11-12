اسماء المشمولين قطع الاراضي السكنية داري نينوي- ديالي- ذي قار وجميع المحافظات

يهتم عدد كبير من المتقدمين في مشروع داري العراق بالبحث عن اسماء المتقدمين على قطع الاراضي في بغداد وذي قار ونينوى 2021 وكافة محافظات العراق، وهي قطع الاراضي السكنية التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الاعمار والاسكان العراقية الخاصة بالشباب الذي يريد الحصول علي أرض سكنية ليبدأ بها حياته في المستقبل، وأطلق عليه مشروع داري، وقد تقدم فيه الآلاف من الشباب من كافة المحافظات المتواجدة في العراق، وهي محافظات بغداد وصلاح الدين، ومحافظة واسط و ذي قار والبصرة والتابعين لمحافظة ديالى ومحافظة كربلاء وكما يمكن للشباب في محافظة كركوك وكذلك في محافظة ميسان ميسان الحصول علي قطع اراضي سكنية، وهناك في محافظات المثنى ومحافظة نينوى والنجف القادسية وايضا في الأنبار وبابل.

أسماء المشمولين بقطع الاراضي السكنية مشروع داري

هناك اهتمام كبير من المتقدمين للحصول علي قطع اراضي سكنيه بالبحث عن اسماء المستحقين الذين فازوا بهذه الأراضي، وقد اكدت وزيرة الاسكان والاعمار في العراق المهندسه نازلين محمد وسوان الوزارة سوف تقوم بنشر جميع الأشخاص المشمولين بقطع الاراضي كل محافظات العراق والذين حالفهم الحظ ليفوزوا قطعة ارض سكنية تابعه للمنطقه التي يسكنون بها، وأنه من المقرر ان يكون هناك مواعيد اعلان اسماء المستحقين في كل محافظه وسيكون ذلك في خلال وجبات الوجبة الاولى والوجبه الثانيه والثالثه وسوف تصل رسالة قصيرة لكل شخص وقع عليه الاختيار الحصول على قطعة أرض حيث سيتم استدعاء والحضور مقابلة لاستكمال بقية الإجراءات.

pdf أسماء المشمولين قطع الاراضي جميع المحافظات

أعلن المتحدث باسم وزارة الاسكان والاعمار العراقي أنه سيتم بداية من يوم العاشر من شهر نوفمبر الحالي سيتم اعلان أسماء المشمولين بقطع الاراضي السكنية، وسيكون لكل محافظة موعد حسب الجدول الزمني الذي تم وضعه: