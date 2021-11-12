موعد اجازة العيد الوطني العماني 2021 رقم 51 في جميع القطاعات الحكومية والخاصة 

موعد اجازة العيد الوطني العماني 2021 حيث يعد العيد الوطني العماني من أهم المناسبات الوطنية في عمان والتي ينتظرها الكثير من المواطنين على مدار العام لما تضمه من قيمة كبيرة وأهمية، كما أن هذا اليوم يعد من الأيام التي يتم منحها إجازة رسمية للمواطنين من الموظفين والطلاب وفي كافة القطاعات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة، وهذا العام تقترب الاحتفالات الخاصة بذكرى اليوم الوطني العماني رقم 51 في تاريخ عمان بشكل عام، والذي تتجلى به مظاهر الاحتفال المختلفة نظرا لأهمية هذا اليوم، تعرف على عروض أشهر سيارات الـ MBW و سوزوكي وشيفروليه، مع استمرار عمليات البحث بشكل كبير في هذا التوقيت نستعرض من خلال هذه السطور موعد اجازة العيد الوطني العماني والتعرف على مدة استمرار هذه الإجازة بالنسبة للموظفين في القطاعات المختلفة.

العيد الوطني لسلطنة عمان 2021

يحل على عمان في كل عام ذكرى اليوم الوطني العماني أو العيد الوطني العماني الذي يعد أهم الأعياد القومية في عمان بشكل عام، وذلك في يوم 18 من شهر نوفمبر من كل عام، وهذا العام توافق الذكرى الحادية والخمسين لليوم الوطني العماني 2021، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى تمرد الشعب العماني على البرتغاليين وذلك في القرن السابع عشر، حيث نجح الشعب العماني في هذا اليوم في طرد كافة البرتغاليين من سلطنة عمان بشكل نهائي وكذلك الموانئ التابعة لها، وهو ما جعل عمان هي أقدم عاصمة مستقلة في العالم العربي بشكل عام، ويمثل هذا اليوم أهمية كبيرة قومية لكافة الشعب العماني، حيث تبدأ في هذا اليوم أشكال الاحتفال المختلفة و التهنئة باليوم الوطني العماني.

موعد اجازة العيد الوطني العماني 2021

تقوم الحكومة العمانية بمنح كافة العاملين والموظفين في جميع القطاعات المختلفة سواء الحكومية او الخاصة يوم العيد الوطني اجازة رسمية في سلطنة عمان، وهي اجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين بشكل عام، وقد تم تحديد موعد اجازة اليوم الوطني العماني هذا العام في الذكرى 51 في يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، على أن يكون مدة هذه الاجازة يوم واحد فقط، ويعود الموظفين في جميع القطاعات إلى العمل في اليوم التالي مباشرة لممارسة أعمالهم بشكل طبيعي، حيث تبدأ مع نهاية دوام يوم السابع عشر من شهر نوفمبر.