لينك تكت ماكس تسجيل الدخول للاستفادة من حجز تذاكر موسم الرياض 2021

موقع تكت ماكس، يسمح هذا الموقع الإلكتروني لحجز تذاكر دخول فعاليات موسم الرياض 2021-2022، ويسهل طلب التذاكر في تكت ماكس بنفس الطريقة التي تتم من خلال موقع موسم الرياض، سنضعكم أمام شرح وافي لحجز التذاكر ضمن موسم الرياض لمختلف الفعاليات والمهرجانات وعروض المسرح، والحفلات الموسيقية.

تكت مكس المزود للتذاكر بآلية الحجر الإلكتروني، يمكن طلب شراء تذاكر لفعاليات كثيرة ضمن موسم الرياض 2021-2022 على الأنترنت من خلال موقع تكت مثل فعاليات مهرجان الرياض للألعاب، ورياض سفاري، وحفلات موسم الرياض.

تذاكر موسم الرياض 2021

ويعد موسم الرياض الذي عاد بقوة وتجدد في دورته الثانية بعد إلغاءه العام الماضي بسبب فيروس كورونا، مهرجان كبير متعدد الفعاليات الترفيهية والتي توفر بنفس الوقت وجهة سياحية للعوائل وأنطلق لأول مرة في 2019. يضم فعاليات متنوعة من العروض الحماسية وملاهي الألعاب والحياة البرية، والمطاعم، وحفلات الطرب، وأماكن للتراث.

يأتي موقع تكت ماكس كمزود ثاني للتذاكر جنباً الى جنب موقع موسم الرياض، جدير لفته أن في حال أمتلك الشخص حساب على تكت مكس يمكنه تسجيل الدخول على موقع موسم الرياض بنفس البيانات، والعكس صحيح.

بداية على المستخدم الدخول إلى ويب تكت ماكس ثم النقر على حساب جديد أعلى الصفحة

ثم سيطلب منك التزويد بالمعلومات الأساسية مثل البريد الإلكتروني إنشاء كلمة سر الاسم الكامل الجنس رقم الجوال تاريخ الميلاد الجنسية والمدينة.

بعد ذلك تعلم بإشارة صح بأنك قرأت ووافقت على الشروط والأحكام

الآن وبعد إتمام الخطوات السابقة أعلاه، اضغط على تسجيل مستخدم تكت مكس

تكت ماكس تسجيل جديدتكت ماكس تسجيل الدخول

يستطيع المستخدم تسجيل الدخول في موقع تكت مكس بعد أن يكون أنشأ حساب جديد لغرض حجز تذاكر موسم الرياض فيه.