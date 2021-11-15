اطلب الآن وبزمن بسيط تحصل على تمويلك 100 ألف ريال من شركة التيسير بأقل إجراءات أو تحويل راتب 

عندما تحتاج الى تمويل سريع لابد أن تفكر قبل طلب القرض أن تكون شروط القرض ميسرة ودون تعقيد في الإجراءات وعلى فترة سداد طويلة وبنسبة فائدة بسيطة للغاية، قدم واحصل على قرضك خلال دقائق حيث تتم الموافقة في دقائق معدودة وصرف المبلغ خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، وذلك في حالة استيفاء الشروط المحددة واكتمال الوثائق المطلوبة، قدم واطلب وخد الموافقة على تمويل سريع 100 ألف ريال سعودي من شركة التيسير للتمويل بأسهل إجراءات ممكنة دون طلب كفيل غارم أو تحويل الراتب إلى بنك معين، معتمدة لدى البنك المركزي السعودي ساما هدفها توفير الحلول المالية بصورة مبتكرة في إطار التكنولوجيا والتحول الرقمي تقدم القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل السيارات مع الوعد بالتملك سواء الجديدة أو المستعملة، كل هذا يتم بطريقة إلكترونية أون لاين أو من خلال التطبيق بخطوات سهلة وبسيطة، ومن خلال مقالي سوف نوضح الشروط وطريقة التقديم للقرض ومزايا شركة التيسير. الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض شركة التيسير: التمويل متاح للسعوديين الجنسية فقط. لا يقل الراتب الشهري عن 5.000 ريال سعودي. أن يكون العميل على رأس عمل ولا تقل الخدمة عن ستة أشهر. العمر لا يقل عن 21 سنة. القرض يبدأ من 20 ألف ريال وحتى 100 ألف ريال. كيفية وطريقة تقديم طلب تمويل شركة التيسير:

بطاقة هوية وطنية سارية الصلاحية . خطاب تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية بالنسبة للقطاع الخاص . العنوان الوطني . شهادة من التأمينات الاجتماعية . مطلوب كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة شهور. للتواصل للرد على أي استفسار حول التمويل الشخصي أو تمويل السيارات من شركة التيسير يمكنكم التواصل عبر رقم خدمة العملاء على 920010181 . مزايا التمويل الشخصي من شركة التيسير: القرض مجاز من هيئة الرقابة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون كفيل أو تحويل راتب حتى 100 ألف ريال سعودي.

فترة التقسيط مرنة تصل إلى 60 شهراً مريحة السداد.

قرض سريع للرجال والنساء يتم الصرف خلال 24 ساعة عمل.

إمكانية التسوية المبكرة وفق ضوابط البنك المركزي.

هامش الربح منافس وثابت طوال فترة القرض.

الرسوم الإدارية بنسبة 1% كحد أقصى 5.000 ريال من إجمالي التمويلاطلب الان أيهما أقل.

التيسير تقل أي شركة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص حتى الغير مدرجة لديها، المهم أن العميل يكون مطابق للشروط والمستندات. الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض شركة التيسير:كيفية وطريقة تقديم طلب تمويل شركة التيسير:مزايا التمويل الشخصي من شركة التيسير: الوسوم

عندما تحتاج الى تمويل سريع لابد أن تفكر قبل طلب القرض أن تكون شروط القرض ميسرة ودون تعقيد في الإجراءات وعلى فترة سداد طويلة وبنسبة فائدة بسيطة للغاية، قدم واحصل على قرضك خلال دقائق حيث تتم الموافقة في دقائق معدودة وصرف المبلغ خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، وذلك في حالة استيفاء الشروط المحددة واكتمال الوثائق المطلوبة، قدم واطلب وخد الموافقة على تمويل سريع 100 ألف ريال سعودي من شركة التيسير للتمويل بأسهل إجراءات ممكنة دون طلب كفيل غارم أو تحويل الراتب إلى بنك معين، معتمدة لدى البنك المركزي السعودي ساما هدفها توفير الحلول المالية بصورة مبتكرة في إطار التكنولوجيا والتحول الرقمي تقدم القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل السيارات مع الوعد بالتملك سواء الجديدة أو المستعملة، كل هذا يتم بطريقة إلكترونية أون لاين أو من خلال التطبيق بخطوات سهلة وبسيطة، ومن خلال مقالي سوف نوضح الشروط وطريقة التقديم للقرض ومزايا شركة التيسير. الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض شركة التيسير: التمويل متاح للسعوديين الجنسية فقط. لا يقل الراتب الشهري عن 5.000 ريال سعودي. أن يكون العميل على رأس عمل ولا تقل الخدمة عن ستة أشهر. العمر لا يقل عن 21 سنة. القرض يبدأ من 20 ألف ريال وحتى 100 ألف ريال. كيفية وطريقة تقديم طلب تمويل شركة التيسير:

بطاقة هوية وطنية سارية الصلاحية . خطاب تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية بالنسبة للقطاع الخاص . العنوان الوطني . شهادة من التأمينات الاجتماعية . مطلوب كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة شهور. للتواصل للرد على أي استفسار حول التمويل الشخصي أو تمويل السيارات من شركة التيسير يمكنكم التواصل عبر رقم خدمة العملاء على 920010181 . مزايا التمويل الشخصي من شركة التيسير: القرض مجاز من هيئة الرقابة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون كفيل أو تحويل راتب حتى 100 ألف ريال سعودي.

فترة التقسيط مرنة تصل إلى 60 شهراً مريحة السداد.

قرض سريع للرجال والنساء يتم الصرف خلال 24 ساعة عمل.

إمكانية التسوية المبكرة وفق ضوابط البنك المركزي.

هامش الربح منافس وثابت طوال فترة القرض.

الرسوم الإدارية بنسبة 1% كحد أقصى 5.000 ريال من إجمالي التمويلاطلب الان أيهما أقل.

التيسير تقل أي شركة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص حتى الغير مدرجة لديها، المهم أن العميل يكون مطابق للشروط والمستندات. الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض شركة التيسير:كيفية وطريقة تقديم طلب تمويل شركة التيسير:مزايا التمويل الشخصي من شركة التيسير:

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