فيديو- انفجار هائل يهز تل أبيب.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وتعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق حتى الآن، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وكشفت الوكالة الروسية إلى أنه لم ترد أى معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن جراء الانفجار، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو وثق لحظة الانفجار.

وفى السيقا ذاته، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن الانفجار وقع فى شارع "ياد هاروتزيم" جنوب تل أبيب، وأدى إلى إطلاق صافرات الإنذار، كما أحدث حالة من الذعر بين المارة وأتى على معظم السيارات فى الجراج.

فيما أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إلى أن مجمع الجراجات، كان يحتوى على مواد ومركبات قابلة للاشتعال، والتى بمجرد احتراقها تسببت فى انفجار شديد.