جدة - نرمين السيد - وتعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق حتى الآن، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.
وكشفت الوكالة الروسية إلى أنه لم ترد أى معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن جراء الانفجار، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو وثق لحظة الانفجار.
وفى السيقا ذاته، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن الانفجار وقع فى شارع "ياد هاروتزيم" جنوب تل أبيب، وأدى إلى إطلاق صافرات الإنذار، كما أحدث حالة من الذعر بين المارة وأتى على معظم السيارات فى الجراج.
فيما أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إلى أن مجمع الجراجات، كان يحتوى على مواد ومركبات قابلة للاشتعال، والتى بمجرد احتراقها تسببت فى انفجار شديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- انفجار هائل يهز تل أبيب.. اعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.