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عمر شويل - جدة تحديث تطبيق هويتي النسخة v1.9.0 الجديدة بعد ارتفاع استخدامها من المواطنين في دولة الكويت طوال الفترة السابقة، حيث يعتبر التطبيق من التطبيقات الأكثر انتشارا واستخداما في الفترة الأخيرة وخاصة بعد اعتماد الدولة الكويتية على نظام حجز المواعيد والتسجيل الإلكتروني في جميع المؤسسات والهيئات بالدولة، ويعتبر هذا التطبيق من السندات الشخصية الموثوقة لدى مؤسسات الدولة ويتم الاعتماد عليه في إنهاء العديد من المعاملات الحكومية، ونقوم بعرض كل ما يتساءل عنه المستخدمين حول التحديث الجديد في هذا التطبيق.

QR Code تحديث تطبيق هويتي النسخة v1.9.0 للخدمات عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وقد قامت الدولة الكويتية في الأعوام الأخيرة بوضع خطة التعامل والتسجيل بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية، حيث اعتمد مجلس الوزراء خطة 2040 للدولة بالتحول الرقمي لجميع هيئات ومؤسسات الدولة، وبدا التعامل الإلكتروني وانتهي التعامل الورقي بين الأفراد والمؤسسات، وأصبح التعامل الكودي الرقمي في جميع ما يخص الوزارات، مثل التعليم والاقتصاد والمعاملات بين الموظفين والقضاء وما إلى ذلكن ويكون أساس التعاملات هو إبراز الهوية بالطريقة التي تون موثوقة جدا رقميا ومعترف بها لدى المؤسسات.

عن تطبيق هويتي

يعتبر التطبيق من الخدمات الإلكترونية الأساسية التي تقدمها الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الدولة الكويتية، وهي وسيلة أمنة وموثوقة في التعاملات الرقمية بين المواطن والهيئات والمؤسسات، حيث يعتمد على توثيق البيانات ومراجعتها بالشكل المناسب مع قاعدة البيانات العامة للدولة لدى وزارة الداخلية السعودية، وذلك للتأكد من جميع البيانات الموجودة في البطاقة الرقمية والتعامل بها فيما بعد بأمان.

الاستخدام اليومي للبطاقة الرقمية

يتم استخدامها بطل بطاقة الهوية للتأكد من المعلومات الخاصة بالمواطن الكويتي لدي الهيئات أو المؤسسات أو المرور.

يقوم المواطن باستخدامها بثقة وأمان في الخدمات الحكومية، التسجيل والاستعلام واستخراج الوثائق.

يتم استخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد عبر تلك الهوية في المعاملات التي يتم تحريرها إلكترونيا.

يقوم باستخراج الوثائق القضائية وشهادات الميلاد والوفاة والزواج عبر تلك البطاقة بشكل أسهل.

تفعيل تطبيق هويتي الرقمي

يتم استخدام التطبيق عبر تنزيله من تطبيقات الموبايل بطريقة سهلة باتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بتحميل البرنامج من متجر جوجل بلاي أو آب ستوور (Google Play أو App Store) من الهاتف. يتم اختيار طريقة التسجيل عبر الهواتف الذكية. يقوم بإدخال جميع البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة. لابد من التأكد من صحة ودقة البيانات. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “التالي”. يتم التقاط صورة لوجه المستخدم وتكون واضحة وبجودة عالية ليتم استخدامها بالبطاقة الرقمية. قم باستخدام أيقونة “إرسال”. يتسلم المستخدم رسالة على رقم الهاتف تفيد بالتسجيل وفيها رمز التحقق. يقوم بإدخال رمز التحقق الذي تم تسلمه منذ قليل. أدخل رقم سري يكون خاص واضغط على “تأكيد”. الآن أصبح لك هوية رقمية على تطبيق هويتي.

كيفية تحديث تطبيق هويتي النسخة v1.9.0 للخدمات

قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق تحديث على برنامج وتطبيق هويتي المستعملة كهوية رقمية في دولة الكويت، وذلك للنسخة النسخة v1.9.0، وذلك لتصبح محفظة متكاملة للوثائق والهويات الحكومية وأيضا رخصة القيادة وشهادة الميلاد ورخصة السوق، وذلك في المرحلة الأول من التحديث والذي يكون كالتالي: