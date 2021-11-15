رابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي وموعد الصرف برقم الطلب

يترقب الألاف المستفيدين من دعم المساعدة المقطوعة أغلان موعد الصرف من جانب وزارة الموارد البشرية خاصة بعد نفي شائعات وقف صرف دعم الضمان الاجتماعي، وكما أكدت الوزارة على دعم أسر جديدة وفئات أخرى خلا الفترة المقبلة، ولذلك سنوضح لكم الان الرابط الخاص بتحديث البيانات للحصول على الدعم المالي وخطوات التحديث وأيضاً الفئات التي ستصرف لها دعم المساعدة المقطوعة برقم الطلب .. تابعونا

شروط الحصول على دعم المساعدة المقطوعة برقم الطلب

أوضحت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط التي يجب الالتزام بها للحصول على دعم المساعدة المقطوعة تلك التي تمثلت في:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يقيم على الأراضي السعودية. عدم مغادرة السعودية ثلاثة أشهر متصلة. ألا يتجاوز راتبه الشهري 2000 ريال سعودي. لا يمتلك سجل تجاري بأسمه. ألا يتجاوز عدد العمالة غير مهنية لدية ثلاثة عمال. لا يمتلك محال تجاري أو عقار بأسمه.

رابط تحديث البيانات والاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب

أوضحت وزارة الموارد البشرية الرابط الخاص بتحديث البيانات وهي https://hrsd.gov.sa، فيتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور وكتابة الرمز المرئي، والدخول والقيام بتحديث بيانات المستفيد، والضغط على الموافق بعد التأكد من صحة البيانات المسجله، وتسجيل رقم الايبان البنكي النشط الخاص بالمستفيد، والانتظار لتوضيح موعد الصرف.

بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

بطاقة الأسرة سارية المفعول.

توضيح الأقامة من خلال أوراق تثبت تواجده فى نطاق خدمات المكتب.

تقديم الأراق الدراسية الخاصة بالأبناء.

صورة من صك المنزل.

فاتورة كهرباء.

صورة من عقد الإيجاء.

تقديم ما يثبت قيمة الدخل الشهري.

الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على مساعدة المقطوعة 1443موعد صرف المساعدة المقطوعة لعام 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سابقاً أن صرف المساعدة المقطوعة غير مرتبط بموعد ثابت خلال العام، بل يتم تحديده على حسب الوضع الاقتصادي للمملكة، ويتم تحديد المبلغ المصروف لكل مستفيد على حسب احتياجاته الاساسية ووضعه المالي بالاضافة لعدد أفراد الاسرة ودخله الشهري، وتتراوح مبالغ المساعدة المقطوعة ما بين 3000 ريال حتى 15 ألف ريال سعودي.

فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بالمساعدة المقطوعة والتي سنقوم بالرد عليها فوراً.