التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 عبر منظومة صندوق دعم الزواج حكومتنا mg.hakomitna.ly

التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 ، يستمر البحث في ليبيا عن منظومة صندوق دعم الزواج mg.hakomitna.ly للتسجيل في منحة الزواج والحصول على الدعم المادي المقدم من طرف حكومة الوحدة الوطنية الليبية لكل شاب ليبي مقبل على الزواج، حيث لجأت الدولة الليبية لأنشاء منظومة منحة الزواج من اجل الحد من ظاهرة العنوسة وتشجيع الباب في ليبيا على الزواج، كما اعلن اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة من خلال اللقاء الذي جمعه مع فعاليات شبابية وطلابية إعادة تفعيل منظومة دعم الزواج. وإطلاق مشروع الإقراض الشبابي للإسكان عن قريب وتم جعل 15 من نوفمبر يوما وطنيا للشباب في ليبيا، ومن خلال موقع ثقفني الاخبار سنبين لكم خطوات التسجيل في منحة الزواج ليبيا.

التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021

على هامش الحفل والفعاليات الشبابية والطلابية التي أقيمت اليوم في المدينة الرياضية بطرابلس بدولة ليبيا. وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة و وزير الشباب فتح الله الزني. تم الإعلان عن إعادة تفعيل رابط التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 عبر منظومة صندوق دعم الزواج كما تم تحديد شروط وخطوات الحصول على منحة الزواج التي سنتعرف عليه بالتفصيل في الفقرة التالية من هذا المقال.

رابط التسجيل في منحة الزواج ليبيا

أعلنت في وقت سابق وزارة الشباب الليبية عن الفئات المستحقة لمنحة الزواج حيث تقدم هذه المنحة بعد التسجيل في صندوق دعم الزواج والذي يقدم منحة مقدرة بـ 40 ألف دينار ليبي لكل شاب وشابة ليبية يرغبان في الزواج، وللتسجيل في منظومة دعم الزواج التي انشئتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية ما عليكم سوى اتباع جميع الخطوات المدرجة ادناه بشكل مفصل:

أولا: الولوج على منظومة دعم الزواج منصة حكومتنا الليبية

ثانيا: يجب على المتقدم تعبئة نموذج طلب منحة الزواج ليبيا

ثالثا: كتابة كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم على منحة الزواج

رابعا: من الواجب ان تكون كافة البيانات الشخصية مطابقة مع بيانات منظومة السجل المدني

سادسا: التأكد من كافة البيانات قبل التسجيل

خامسا: بمجرد التسجيل تنتقل المعلومات الشخصية للمتقدم إلى الصندوق الخاص بدعم الزواج في ليبيا من اجل التدقيق في صحتها

سابعا: إصدار الصكوك الخاصة بمنحة الزواج

ثامنا: الطباعة المالية للمنحة المقدمة

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه على اهم الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021. وكذلك قدم لتابعينا الكرام من شباب ليبيا رابط منظومة دعم الزواج منصة حكومتنا mg.hakomitna.ly. كما نؤكد لكم انه كل من لم يستطع تعبئة نموذج طلب منحة الزواج ليبيا. او لم يفهم عملية التقديم في منحة الزواج ما عليه سوى ترك تعليق أسفل المقال وسوف نجيب عليه في أقرب وقت.