شروط منحة الزواج ليبيا رابط التسجيل في منظومة صندوق دعم الزواج hakomitna.ly

شروط منحة الزواج ليبيا ، يستمر البحث في ليبيا عن كيفية التسجيل في منحة الزواج عبر منظومة صندوق دعم الزواج وفق الشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها في اجتماع منسقين صندوق دعم الزواج بالبلديات. يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اعلن خلال لقائه بالفعاليات الطلابية والشبابية عن إعادة تفعيل رابط منظومة منحة دعم الزواج في الساعات القليلة القادمة. كما وعد بمنح قروض وقطع أراضي دعما لشباب ليبيا. وحاليا يعيش معظم الشباب في دولة ليبيا حالة من التوتر والقلق الشديد لمعرفة رابط منظومة منحة الزواج وكذلك الموعد المحدد لإعادة فتح صندوق دعم الزواج وما هي اهم الشروط الجديد للحصول على المنحة.

شروط منحة الزواج ليبيا

بمجرد اعلان رئيس حكومتنا عبدالحميد الدبيبة إعادة فتح منظومة دعم الزواج امام كافة الشباب الليبي. ازداد البحث بكثرة على محرك بحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عن ما هي شروط منحة الزواج ليبيا 2021. كما تداول معظم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا شروط وضوابط جديدة صدرة من منسقين صندوق دعم الزواج في مختلف البلديات الليبية والتي جاءت كالآتي

من الواجب ان يكون عقد الزواج الخاص بالشاب الراغب في الحصول على منحة الزواج في الفترة الزمنية الممتدة من 12 اوت 2021 إلى غاية 31 ديسمبر من نفس العام

تسجيل عقد الزواج بمنظومة السجل المدني للحصول على رقم قيد جديد للشاب ورقم ورقة العائلة

عدم قبول التسجيل في منظومة دعم الزواج لكل شخص له عقد زواج من مواطنة أجنبية.

بالنسبة للسن يجب ان يكون الشاب اكثر من 25 سنة والزوجة 18 سنة.

أن يكون الزواج الأول للشاب وتكون المنحة مناصفة مع الزوجة الليبية.

رابط التسجيل في منحة الزواج

من بين اهم مشاريع حكومة الوحدة الوطنية الليبية هم دعم الشباب الذي يعتبر مستقبل الامة. حيث اكدت وزارة الشباب الليبية إعادة فتح باب التسجيل في منحة الزواج وفق شروط وضوابط جديدة. وللحصول على منحة أربعون ألف دينار ليبي مناصفة بين الزوج والزوجة. ما عليكم سوى اتباع كافة الخطوات المدرجة ادناه بشكل مفصل: