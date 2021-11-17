“فتح” رابط نتيجة الثانوية العامة الليبية 2021 وزير التربية والتعليم الليبي يعلن الموعد الرسمي للنتيجة

رابط نتيجة الثانوية العامة الليبية، متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز ثقفني، يسعدنا أن نكون معكم من خلال هذا المقال عن نتيجة الثانوية الليبية 2021 الذي بدأت الوزارة الامتحانات الخاصة بها يوم السبت الموافق 2021/10/16 وانتهت من الامتحانات الخميس الموافق 2021/10/28، وسط إجراءات مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم للحفاظ على صحة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، صرح السيد وزير التربية والتعليم الليبية / موسى محمد المقريف، لمنصة حكومتنا الإلكترونية تصريحات هامة، تشمل على موعد إعلان النتيجة وموعد بداية العام الدراسي الجديد في ليبيا، وهو ما سنقدمه لكم داخل المقال عبر موقعكم ثقفني فتابعونا.

موعد نتيجة الثانوية العامة الليبية 2021

جاء في تصريحات المقريف أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ يوم 5 من شهر ديسمبر القادم، وعن نتيجة الشهادة الثانوية العامة، قال أن الوزارة بدأت في عملية التصحيح والتدقيق بعد انتهاء الامتحانات مباشراً، وأن النتيجة سوف تكون جاهزة خلال شهر من تاريخ انتهاء أمتحان الثانوية العامة، أي قبل يوم 5 ديسمبر موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022.

رابط موقع منظومة الامتحانات الليبية

أنشأة وزارة التربية والتعليم الليبية عدة منصات إلكترونية تابعة لها، لتقديم الخدمات الخاصة بالوزارة للطلاب ومن أهم هذه المنصات هو موقع منظومة الامتحانات الليبية، الذي يتم رفع النتائج من خلاله للطلاب، والرابط تم تجهيزه على أعلى مستوى، حتى يتحمل الضغط المتوقع من طلاب الشهادة الثانوية.

الدخول على رابط الوزارة moe.gov.ly.

أو موقع منظومة الامتحانات الليبية.

أضغط على أيقونة نتائج الطلبة ثم أضغط نتيجة الثانوية العامة الليبية 2021.

أكتب البيانات الشخصية المطلوبة للتحقق ” الاسم، رقم الجلوس، رقم القيد”.

أضغط على عرض النتيجة لتظهر لك كافة التفاصيل من نسبة النجاح والدرجات.

رابط نتيجة الثانوية العامة الليبيةتصريحات وزير التربية والتعليم الجديدةموقع وزارة التربية والتعليم الليبية

تهتم الحكومة الليبية المؤقتة الموجودة حالياً بوزارة التربية والتعليم، وتعمل على توفير كل الدعم لها من أجل النهوض بالتعليم، وكما صرح الوزير فأن الحكومة سوف تطلق منصات إلكترونية جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد، تساعد على تلقى الدروس والمقررات التعليمية عن بعد لكي يتاح لجميع الطلبة الحصول على الدروس دون الحاجة إلي الذهاب للمدرسة، حفاظاً على الطلاب من الإصابة بالفيروس.

عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الثانوية العامة في ليبيا بلغ 107 ألف و126 طالب وطالبة.

عدد المدارس التي تم إجراء الامتحانات بها بلغ 1601 مدرسة في مختلف المدن الليبية.

عدد القاعات التي أجريت بها الامتحانات بلغ 7482 قاعة لتحقيق التباعد بين الطلاب.

عدد طلاب القسم العلمي 81 ألف و330 طالب وطالبة، بينما عدد طلاب القسم الأدبي 25 ألف و437 طالب وطالبة.

عدد طلاب القسم الديني بلغ 359 طالب وطالبة.

رابط نتيجة الثانوية العامة الليبيةوزارة التربية والتعليم الليبية

أعلن السيد / موسى محمد المقريف وزير التربية والتعليم الليبي، عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية الليبية، من خلال تصريحاته لمنصة حكومتنا الإلكترونية، وقال أن الدراسة ستبدأ يوم 5 من شهر ديسمبر القادم، ومن المؤكد أن يتم نشر نتيجة الثانوية العامة قبل بدأ العام الدراسي الجديد.