اليوم الوطني العماني 2021 وفعالياته حكم الاحتفال بالعيد الوطني العماني 51

اليوم الوطني العماني 2021 ، يزداد البحث في سلطنة عمان عن العيد الوطني العماني 51 حيث يحتفل أبناء دولة عمان بهذا اليوم كل عام من شهر نوفمبر من خلال تقديم عبارات تهنئة بالعيد الوطني العماني الحادي والخمسون. كما تتنافس كافة المولات والمحال والمراكز التجارية. على تقديم احسن العروض وأفضل الخصومات والتخفيضات على كافة المنتجات بمناسبة اليوم الوطني العماني 51 لعام 2021. ويحصل كافة الموظفين من المواطنين في كلا القطاعين العام والخاص على عطلة مدفوعة الاجر. وتعلن كافة مدارس سلطنة عمان على العديد من المسابقات الفكرية لتنمية الروح الوطنية بين الأطفال. ومن خلال موقع ثقفني الخباري سنتعرف بالتفصيل على موعد اليوم الوطني العماني 51 وحكم الاحتفال به

اليوم الوطني العماني 2021

يعتبر العيد الوطني العماني الواحد والخمسون هم احد اهم الأيام بالنسبة لكافة مواطني سلطنة عمان داخل وخارج الوطن، ويتم إقامة فعاليات رسمية يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام، ويعرف هذا اليوم بيوم الاستقلال وطرد الغزاة البرتغاليين من سلطنة عمان بقيادة الإمام سلطان بن سيف الذ حرر كافة مناطق السلطة وتم طرد كافة قوات المستعمر البرتغالي من جميع موانئ عمان، كما يعتبر هذا اليوم يوم ميلاد السلطان قابوس الحاكم الحالي. ومن خلال الفقرة التالية سنبين لكم الحكم الشرعي للاحتفال بالعيد الوطني العماني.

حكم الاحتفال بالعيد الوطني العماني 51

ورد سؤال لفضيلة الشيخ الامام ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم الاحتفال بالأعياد الوطنية والتهنئة له التي تحدث في وقتنا الحاضر؟ حيث إجابة العلامة بان العيد الوطني او ما يعرف بـاليوم الوطني فهو بدعة ومن التشبه بأعداء الله. ورغم انه قد وقع عن حسن نية واجتهاد. لكن في شرع الله فيه تشبه بالكفار وهو من جنس الأيام التي يحدثها اليهود والنصارى وأشباههم. فلا ينبغي التشبه بالكفار لا في الاحتقال باليوم الوطني ولا في غيره. ومن خلال هذه الفتوى نؤكد لمتابعين الكرام من دولة عمان ان الاحتفال بالعيد الوطني العماني 51 يعتبر بدعة.

ويحتفل العمانيون غدا الخميس 18 نوفمبر 2021 بالعيد الوطني العماني 51 وسط تطور اقتصادي كبير وإنجازات غير مسبوقة على جميع الأصعدة.. ومادام ان هيئة كبار العلماء في المملكة اكدت أيضا ان الاحتفال بالعيد الوطني أو اليوم الوطني غير جائز شرعا. ويعتبر من الأعياد التي لم يشرع الله عز وجل للمسلمين الاحتفال بها. وقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: “مَن أحْدَثَ في أمْرِنا هذا ما ليسَ منه فَهو رَدٌّ”. نوصي جميع اخوتنا في عمان بتجنب الاحتفال باليوم الوطني العماني 2021.