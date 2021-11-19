كيف أرسل برقية لولي العهد محمد بن سلمان هي من المعلومات التي تهم كل مواطن سعودي أو مواطنة من الراغبين في التواصل مع ولي العهد لطلب مساعدة أو تقديم تهنئة أو مقترح أو شكوى أو غير ذلك، ولذلك فإن كيفية إرسال برقية والطريقة الصحيحة التي يمكن أن يقوم بها المواطن كي يستطيع إرسال رسالة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دائما هو سؤال يراود الكثير من المواطنين السعوديين من خلال هذا المقال على ثقفني سوف نقوم بعرض خطوات كيفية إرسال برقية ولي العهد بالتفصيل.

نبذه تعريفية عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

يعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو الابن رقم سته (6) من بين أبناء خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسيكون بعد ذلك هو الوريث الأول له وخليفته في حكم المملكة. وهو أيضا ابن الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.

ولقد أتم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعليمه في مدارس موجودة في مدارس الرياض. وكان يعد الأمير محمد بن سلمان من الطلبة المتفوقين دائما وقد حصل على أعلى الدرجات في الشهادة الثانوية وتمكن من الحصول على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود بالرياض، ولقد كان من الطلاب المتفوقين والمميزين وتمكن من أن يكون الثاني على دفعته.

تزوج ولي العهد من الأميرة سارة، وأصبح أبُ لأربعة أبناء وهم: (الأميرة نوره ، الأميرة فهدة ، الأمير سلمان ، الأمير مشهور).

ولقد تدرج سمو الأمير في بعض المناصب السياسية بدأت في أوائل أبريل لسنة (2007) حيث تم تعيينه مستشار لوالده الملك سلمان بن عبد العزيز.

وحصد ولي العهد السعودي أيضًا عددا من الجوائز المهمة مثل جائزة شخصية العام القيادية وذلك من خلال مجلة فوربز الشرق الأوسط وذلك نظرًا لجهوده دعمه لرواد الأعمال الشباب وقد اختير من خلال مجلة فورين بوليسي الأمريكية أيضًا كشخصية قيادية مؤثرة في المجتمع.

وفي الحادي والعشري من شهر يونيو لعام 2017م؛ صدر قرارًا ملكيًا بتعيين سمو الأمير محمد بن سلمان وليًا لعهد بدلًا من الأمير محمد بن نايف.

كيف أرسل برقية لولي العهد محمد بن سلمان

يُمكن لأي مواطن داخل المملكة العربية السُّعُودية إرسال برقية إلى سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد من أجل طلب مساعدة مالية أو شكوى أو غير ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

القيام بـ الاتصال على الرقم (969).

اختيار رقم واحد (1) من الأرقام الموجودة أمام المستخدم.

سوف يتم الرد من احد الموظفين في ديوان ولي العهد للحصول على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالبرقية.

على المواطن شرح جميع التفاصيل التي يريد إرسالها في البرقية.

سوف يتم ملء محتوى البرقية (النص) من خلال الموظف المسؤول تمهيًا لتسليمها إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

لا بُد من توضيح بيانات مُرسل البرقية وطرق التواصل معه.

سوف يحصل المواطن على (رقم البرقية) وعليه الاحتفاظ به لمتابعة سير وصول البرقية إلى ولي العهد.

في حالة عدم الرد على البرقية في خلال مدة زمنية محددة أربعة أشهر (120 يوم) ؛ سوف يكون من حق المواطن في هذه الحالة إعادة تقديمها مرة أخرى من خلال نفس الخطوات تم اتباعها عند تقديم البرقية في المرة الأولى.

أرقام التواصل مع ولي العهد محمد بن سلمان

يُمكن التواصل مع سمو ولي العهد وذلك عبر أرقام مكتب الأمير وديوان ولي العهد أو البريد الإلكتروني أيضًا المتمثلة فيما يلي:

رَقْم التواصل مع ديوان ولي العهد: 00955114882222

رقم التواصل عبر الفاكس: 00966114803572

عنوان البريد الإلكتروني (الإيميل): [email protected] أو [email protected]

الإرسال المباشر على صندوق بريد: 1111

ويُذكر أنه يُمكن التواصل مع أرقام ديوان سمو ولي العهد في أي وقت على مدار اليوم من الساعة الـ 8 صباحًا، وحتى منتصف الليل، وذلك على مدار جميع أيام الأسبوع.