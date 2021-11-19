رابط وخطوات التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 عبر الموقع الرسمي www.hakomitna.ly والشروط اللازمة

رابط وخطوات التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 يرغب عددٍ كبير من الشباب في جميع انحاء ليبيا في التعرف على كيفية التسجيل في منحة الزواج في ليبيا، وهي المنحة التي تم منحها من قبل وزارة الشباب الليبية ليتم السنينا بها عبر منصة حكومتنا الالكترونية تبعا لمجموعة من الضوابط والشروط اللازمة للتسجيل في المنحة، وذلك في اطار رغبة الحكومة الليبية الوطنية في الحد من العنوسة في ليبيا من خلال تقديم تسهيلا الزواج للشباب من حاملي الجنسية الليبية، طريقة التسجيل في منحة الزواج في ليبيا 2021 عبرمنصة حكومتنا hakomitna.ly حيث تم تحديد بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يتم التسجيل والحصول على الدعم الخاص بالمنحة، لذلك سوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 والشروط والضوابط اللازمة للتسجيل.

رابط وخطوات التسجيل في منحة الزواج ليبيا2021

تم الإعلان من قبل وزارة الشباب عن قيمة الدعم الذي يتم تقديمه من قبل منحة الزواج في ليبيا للشباب في ليبيا، والتي يتم تقديمها ب40 ألف دينار، حيث يتم التقديم بشكل الكتروني للحصول على الدعم من خلال منصة حكومتنا الليبية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بمنصة حكومتنا من خلال هذا الرابط مباشرة https://www.hakomitna.ly/.

يتم اختيار التسجيل في منحة الزواج عبر الموقع.

يتم ادخال البيانات لتعبئة الطلب الخاص بمنحة الزواج الليبية.

يتم ادخال كافة البيانات اللازمة للتسجيل في المنحة.

يجب ان تكون كافة البيانات الشخصية متطابقة مع البيانات الموجودة في السجل المدني.

يتم الطباعة المالية للمنحة المقدمة.

الشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل في منحة ليبيا

قامت وزارة الشباب الليبية بتحديد مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة لكي يتم استحقاق التسجيل في منحة ليبيا والحصول على الدعم، والتي جاءت على النحو التالي.