نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل غزة التسجيل الموحد رابط تسجيل تصاريح العمل لعمال قطاع غزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة العمل غزة التسجيل الموحد ، أعلنت وزارة العمل الفلسطينية عن فتح باب التسجيل للعمل بداية من يوم الأحد 21 نوفمبر 2021 عبر موقع نظام تسجيل الدخول الموحد وزارة العمل، حيث يشمل التسجيل الموحد كل أبناء القطاع العاطلين عن العمل والراغبين في الحصول على تصاريح عمل خارج القطاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أوضح وكيل الوزارة الأستاذ إيهاب الغصين انه سيتم قبول طلبات التسجيل للعمال الذي يودون الحصول على تصاريح العمل في أراضي 1948، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنبين لمتابعين الكرام من دولة فلسطين رابط التسجيل الموحد وزارة العمل.

وزارة العمل غزة التسجيل الموحد

أعلنت وكيل وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة على اهم الخطوات التي يمكن من خلالها كل مواطن فلسطين عاطل عن العمل التقديم للحصول على تصريح عمل. كما تم نشر رابط التسجيل عبر موقع الوزارة الالكتروني. فيما أكد الدكتور سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي من خلال المنصة العالمية فيسبوك. على ان معايير التسجيل في تصاريح العمل بالأراضي الفلسطينية المحتلة هي: ان يكون الشخص متزوج وليس موظف في أي جهة حكومية او خاصة. وعمره اكثر من ستة وعشرون سنة، كما انه تلقى جرعات التطعيم ضد فيروس كورنا.

رابط تسجيل تصاريح العمل لعمال غزة

في اطار الحد من انتشار ظاهرة البطالة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعرفها سكان قطاع غزة والداخل الفلسطيني بصفة عامة أعلنت وزارة العمل في غزة عن اهم التفاصيل الخاصة بعملية التسجيل للحصول على تصاريح للعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لكافة مواطني قطاع غزة الذين تتوفر شروط والمعايير التي ذكرناها أعلاه وللتسجيل عبر موقع وزارة العمل يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط التسجيل الموحد وزارة العمل غزة

تعبة كافة البيانات الخاصة بك. مع مراعات التدقيق الجيد كما ان جميع البيانات التي يوجد امامها * فهي واجبة ولا يمكن التسجيل بدون تعبئتها

ارفاق كافة المستندات المطلوبة منك ومن ضمنها: الصورة الشخصية. الشهادة الجامعية او المؤهل العلمي، الشهادات المهنية، شهادة الخبرة ان وجدت، كشف الدرجات، التقارير الطبية..إلخ)

يجب مراجعة بياناتك جيد قبل التسجيل او تحديث البيانات على موقع وزارة العمل.

كما يمكن الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يوضح بكل تفصيل طريقة إنشاء حساب جديد في نظام التسجيل الموحد

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه إلى موضوع تسجيل تصاريح العمل لعمال قطاع غزة عبر موقع وزارة العمل التسجيل الموحد، كما نؤكد لمتابعين الكرام انه من لم يستطيع التسجيل او تحديث بياناته الشخصية على رابط تقديم تصاريح العمل يمكن ترك تعليق أسفل المقال وكتابة السؤال او الاستفسار الخاص به وسوف نجيب عليه في أقرب وقت ممكن.